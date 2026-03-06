スポーツ報知の記事がきっかけで映画化が決まった「人はなぜラブレターを書くのか」（綾瀬はるか主演、石井裕也監督、４月１７日公開）の新たな場面写真がこのほど、公開された。

２０００年に東京・中目黒駅で起きた日比谷線脱線事故で命を落とした富久信介さん（享年１７）と、彼に思いを寄せていた女性の実話を題材にした物語。富久さんのエピソードを紹介したスポーツ報知の記事を読んで心を動かされた石井監督は、すぐ映画化に向けて動き出した。映画では事故から２４年後の設定として、綾瀬が彼との思い出をつづった手紙を送る寺田ナズナ役、ナズナの夫・良一役を妻夫木聡が演じる。

今回、綾瀬演じるナズナが涙を流す印象的なカットなどが公開された。綾瀬は「良一（妻夫木）としゃべっていると自然と涙が出ちゃうんですが、ちょっと泣き過ぎたからもう１回いきましょうということもありました」と振り返った。

高校時代のナズナは當真あみ、富久さん役は細田佳央太、富久さんの先輩ボクサー・川嶋勝重役は菅田将暉、富久さんの父役は佐藤浩市が演じる。豪華キャストが集結し、奇跡の実話から生まれた感動物語がスクリーンに刻まれる。