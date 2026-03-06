俳優でプロ麻雀（マージャン）士としても活躍している萩原聖人が６日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。巨人とオリックスが大好きな大の野球ファンとして、この日、侍ジャパンの初戦が行われるＷＢＣに言及した。

この日の視聴者生投票のテーマ「あなたはＷＢＣを何で楽しみますか？」について聞かれた萩原。

「初めてＷＢＣが行われるって聞いた時は興奮したし、野球でこんなことが起こるんだって思ってましたけど、今年は割と落ち着いて見ようかなと思ってます。冷静ですね」とポツリ。

今回については「いつ始まるかもさだかではなかった感覚ですね」と正直に話すと「前回の大会が素晴らし過ぎて…。今年はちょっと俯瞰（ふかん）して見ようかなと思ってます」と続けた。

ここでＭＣのミッツ・マングローブが「前回、日本が優勝して、アメリカが今回は本気出してきてるんです。プライドを傷つけられたらしくて」と言うと、萩原は「アメリカ、ドミニカ、あの辺がかなりね。韓国代表も今回、メジャーの選手をかなり招集してるし」と同調。「ちょっと、ちゃんと勝ち抜けてくれよって」と続けたところでミッツに「ちゃんとＮｅｔｆｌｉｘでご覧になりますか？」と聞かれると「Ｎｅｔｆｌｉｘで見るしかないですね」と苦笑していた。