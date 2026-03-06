モデル・タレントのユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜6:00〜9:00）。金曜日のコーナー「トレンドネット」では、「スポーツ」をキーワードに「プロ野球」の話題をお届けしました。3月6日（金）の放送は「WBC（2026 WORLD BASEBALL CLASSIC）ついに開幕！ 侍ジャパン初戦」にフォーカス！ スポーツライターの生島淳さんが解説しました。

――3月5日、ついに開幕したWBC「ワールド・ベースボール・クラシック」。侍ジャパンは大会連覇の期待を背負って、いよいよ今夜、初戦の相手、チャイニーズ・タイペイと戦います！ユージ：スポーツジャーナリストの生島淳さんにお話を伺います。おはようございます！生島：おはようございます！よろしくお願いします！ユージ：今回も国内外のヒーローたちが集まった侍ジャパン！ 強化試合も終わって、いよいよ本番ですね！生島：ワクワクしますね。大谷翔平、鈴木誠也、村上宗隆、岡本和真、吉田正尚。もし、この感じで打線が並ぶとするならば、日本史上最強のパワーヒッターで打線を組むことになります。今までは、スモールベースボール、1点にこだわるような野球で勝ってきた背景がありますが、今回の日本のコンセプトはスモールベースボールの脱却にあるようなので、最強世代のパワーを見せてほしいと思います。ユージ：本当にそう思いますね！ そして、3年前の大会を振り返ってみますと、話題になったことの1つとして、選手が良いバッティングをした時のパフォーマンスがありました！前回は、コショウをひく動き「ペッパーミル・パフォーマンス」をヌートバー選手が披露して、その年の流行語大賞トップ10にも入りました！ 今回は「お茶点てポーズ」なんですね！生島：茶筅（ちゃせん）で粉末のお茶を点てるイメージですね。京都出身の日本ハムの北山亘基投手が、大谷翔平選手からの指令で考案ということですが、最初に提案したポーズが、まさかのダメ出しでこれになりました。私の友人の茶道愛好者は「これでお茶が流行ってほしい」と願っているようです。ユージ：でも、ペッパーミルも当時、結構売れたと聞きましたよ！生島：とにかく侍ジャパンの面々がヒットを打って、お茶を点てる回数を増やさないといけないことだと思っています。ユージ：本当にそうですね！勝ち続けてくれれば、もちろん可能性は広がりますからね！生島：アメリカでは「ティーセレモニー」と言われるかもですね。ユージ：いいですね！ そして、大谷選手も気になりますね。チームに合流してからの連日にわたるニュースの取り上げ方！ やっぱり、影響力がすごい人なんだと改めて感じます。生島：先週の打撃練習すごかったですよね。ユージ：ホームランをバンバン打ってすごかったです！生島：打撃練習がエンタメになっていました。ユージ：なっていましたね。3階席ぐらいまでいってましたからね！生島：前回大会とメジャーで二刀流の活躍、ワールドシリーズ優勝ということで、大谷選手に対する期待度が3年前よりも高いです。日本のファンのみならず、海外ファンも注目していまして、アメリカの新聞を読むと「No.1ピッチャーとNo.1バッターが有利」と書かれていました。でもそれだけじゃなくて、日本のチームメイトでさえ、憧れていると思います。ユージ：間違いないですね。そう考えると今回の侍ジャパン、大谷選手もそうですけど、いろんなすごい選手がいるので「メンバーに不足はなし」といった感じでしょうか？生島：不安はありますね。平良海馬（西武）、石井大智（阪神）、松井裕樹（サンディエゴ・パドレス）が故障によって離脱してしまったので、井端監督も離脱した3投手の代わりに、同じリリーバーの招集を模索したのですが、リリーフ専門で確保できたのは、楽天の藤平尚真だけでした。もともと大谷選手は今回投げないので、ピッチャーの総数が15人から今回は14人になってます。現状、リリーフ専門は大勢（巨人）、松本裕樹（ソフトバンク）、そして藤平尚真の3人だけです。WBCは球数制限もあるので、ここがちょっと不安だと思います。吉田：そんな状況を抱えつつ、大会連覇に向けてスタートを切る侍ジャパン。日本で行われる1次ラウンドでは、総当たり戦で4カ国と戦い、2位以内に入れば準々決勝進出となります。初戦は今夜、相手は「チャイニーズ・タイペイ」です。どんなチームでしょうか？生島：昨日、都内でチャイニーズ・タイペイのファンがたくさんいましたけど、昨年、プレミア12の決勝で日本を破って優勝したことで、大変な盛り上がりだったのですが、昨日、0対3でオーストラリアに完封負けしてしまいました。チャイニーズ・タイペイとすれば、今夜は背水の陣となるわけで、日本としては油断は禁物です。初対戦のピッチャーになるはずなので、日本としては優位に先制して試合を運んでいきたいところだと思います。ユージ：侍ジャパンのWBC初戦、チャイニーズ・タイペイとのゲームは今夜19時、東京ドームでプレイボールです！

