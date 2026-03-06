通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０％下回る
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.91 8.57 8.75 8.93
1MO 9.46 7.10 8.52 7.79
3MO 9.48 6.76 8.65 7.70
6MO 9.59 6.78 8.82 7.83
9MO 9.67 6.89 8.94 7.97
1YR 9.62 6.96 8.97 8.02
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.49 12.34 9.44
1MO 9.13 10.58 8.17
3MO 9.31 10.16 7.96
6MO 9.56 10.13 8.01
9MO 9.67 10.17 8.10
1YR 9.70 10.10 8.11
東京時間16:34現在 参考値
ドル円１週間は９．９％と１０％を下回っている。引き続き１カ月以降の水準を上回っているが、その差は縮小してきている。中東戦争は継続中だが、為替市場では一段の有事ドル買いの動きは落ち着いてきている。
