萩原聖人、31年前の木村拓哉との“因縁” 今年に共演…神対応に感激「アイツ、カッコいいんすよ！」
俳優の萩原聖人が、6日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』（後5：00）に出演。1994年10月期に放送されたドラマ『若者のすべて』で共演していた木村拓哉との“因縁”を明かした。
萩原は「（同ドラマには）木村さんが出ていて。あとは、武田真治、鈴木杏樹さん、遠山景織子ちゃんとかですね」と共演者について触れつつ、当時「俳優は自分だけで、ほかは全部タレント」と言い放ったというエピソードの真偽を「これね…言ったのは事実です」と苦笑いで認めた。
続けて「だけど、本人たちに言ったわけではなくて。クランクインする前にやっていた作品で、ある助監督から『次、どんな作品やるの？』って聞かれたのに対して『役者、オレだけあとはタレント』って言っちゃって（苦笑）。まわりまわって、本人たちに（伝わった）。それは怒りますよ。気分悪いと思いますよ」と反省の弁を述べた。
後日談として、今年1月に木村のYouTubeに出演したことを明かし「木村さんがやっているYouTubeに呼んでいただいて。僕は…他意も何もなく、彼はすごいなと。でも、あの時の件について、一度も話したことがなくて。あれはどう考えてもオレが悪いと思っていたから、謝ろうとした瞬間に（木村が）ハグして、謝らせないっていうね。アイツ、カッコいいんすよ！」としみじみと口にしていた。
