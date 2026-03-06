アイドルグループHKT48の梁瀬鈴雅さんが、自身の公式Xを更新。3月下旬より数週間、疾患の手術および治療を行なうため劇場公演など運動を伴う一部の活動を制限すると発表されたことについて、自身の思いを綴りました。

梁瀬さんは、「いつも応援してくださる皆様へ。」と題して、「公式から発表がありました通り、手術と治療のため、少しの間運動を伴う活動をお休みさせていただきます。」「突然のお知らせとなってしまい、驚かせてしまってすみません。」と投稿。

続けて、「これからもずっとステージに立ち続けるため、そしてさらに良いパフォーマンスを皆様にお届けするために、今は一度お休みをいただくことを決めました。」と、手術・治療を選んだ思いを吐露。

最後は「劇場公演などでお会いできる機会は少し減ってしまいますが、SNSは自分のできる範囲で続けていく予定です。」「しっかり治して、またステージに戻ってきます。待っていてくださると嬉しいです。」と、再びステージに戻ることをファンに誓いました。

