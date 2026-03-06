【7日（土）全国天気】

（ポイント）

・低気圧が発達

・北日本は大荒れのおそれ

・太平洋側は回復へ

・花粉は大量飛散

7日（土）は、前線を伴った低気圧が発達しながら北日本へ近づくでしょう。この影響で、北日本は日本海側を中心に雨が降り、風が非常に強まる見込みです。東北や北海道、また新潟では、最大瞬間風速が30メートルの予想となっていて、警報級の暴風が吹くおそれもあり、警戒が必要です。

また北海道では雪が降り、あす夜以降、あさって8日（日）にかけて、大雪や猛吹雪となるおそれがあります。交通機関へも影響する可能性がありますので、注意が必要です。

関東など、太平洋側では朝までに雨が止んで、日中は晴れる所が多いでしょう。北風の強まる所が多く、西日本を中心に、花粉が極めて多く飛ぶ予想です。花粉症の方は、引き続き、万全の対策が必要です。

そして、低気圧の後面から寒気が流れ込むでしょう。最高気温は、全国的に6日より低くなる所が多く、特に日本海側では、真冬のような寒さの所もありそうです。一方、暖気が残る東京都心は18℃の予想ですが、午後は北風が強まり、夕方以降は、一気に寒くなるでしょう。

【7日（土）の予想最低気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 1℃（±0 4月上旬）

青森 3℃（＋1 4月上旬）

仙台 6℃（＋4 4月中旬）

新潟 5℃（＋3 4月上旬）

東京都心 9℃（＋5 4月中旬）

名古屋 8℃（＋4 4月上旬）

大阪 8℃（＋3 3月下旬）

広島 5℃（-1 3月中旬）

高知 6℃（±0 3月中旬）

福岡 7℃（-4 3月中旬）

【7日（土）の予想最高気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 5℃（±0 3月中旬）

青森 9℃（＋1 3月下旬）

仙台 13℃（＋3 4月上旬）

新潟 10℃（-2 3月中旬）

東京都心 18℃（＋4 4月上旬）

名古屋 12℃（-4 2月下旬）

大阪 12℃（-5 2月下旬）

広島 12℃（-3 2月下旬）

高知 15℃（-3 平年並み）

福岡 11℃（-3 真冬並み）

【週末は北日本で大荒れ警戒、来週はヒンヤリ続く】

週末は発達する低気圧の影響で、北日本では風が非常に強く、大荒れとなるおそれがあります。また東日本や西日本でも、風が強まりますので、注意が必要です。

来週は前半を中心に、冬の名残の寒気が入りやすく、東日本や西日本でも、朝晩は冷え込む所が多いでしょう。ただヒンヤリしても、関東以西では、花粉のピークの状態が続く見込みで、雨の降っている時間以外は、大量飛散にご注意ください。