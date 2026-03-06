日テレNEWS NNN

写真拡大

【7日（土）全国天気】

（ポイント）
・低気圧が発達
・北日本は大荒れのおそれ
・太平洋側は回復へ
・花粉は大量飛散

7日（土）は、前線を伴った低気圧が発達しながら北日本へ近づくでしょう。この影響で、北日本は日本海側を中心に雨が降り、風が非常に強まる見込みです。東北や北海道、また新潟では、最大瞬間風速が30メートルの予想となっていて、警報級の暴風が吹くおそれもあり、警戒が必要です。

また北海道では雪が降り、あす夜以降、あさって8日（日）にかけて、大雪や猛吹雪となるおそれがあります。交通機関へも影響する可能性がありますので、注意が必要です。

関東など、太平洋側では朝までに雨が止んで、日中は晴れる所が多いでしょう。北風の強まる所が多く、西日本を中心に、花粉が極めて多く飛ぶ予想です。花粉症の方は、引き続き、万全の対策が必要です。

そして、低気圧の後面から寒気が流れ込むでしょう。最高気温は、全国的に6日より低くなる所が多く、特に日本海側では、真冬のような寒さの所もありそうです。一方、暖気が残る東京都心は18℃の予想ですが、午後は北風が強まり、夕方以降は、一気に寒くなるでしょう。

【7日（土）の予想最低気温】※（）内は前日比と季節感

札幌　　　1℃（±0　4月上旬）
青森　　　3℃（＋1　4月上旬）
仙台　　　6℃（＋4　4月中旬）
新潟　　　5℃（＋3　4月上旬）
東京都心　9℃（＋5　4月中旬）
名古屋　　8℃（＋4　4月上旬）
大阪　　　8℃（＋3　3月下旬）
広島　　　5℃（-1　3月中旬）
高知　　　6℃（±0　3月中旬）
福岡　　　7℃（-4　3月中旬）

【7日（土）の予想最高気温】※（）内は前日比と季節感

札幌　　　5℃（±0　3月中旬）
青森　　　9℃（＋1　3月下旬）
仙台　　　13℃（＋3　4月上旬）
新潟　　　10℃（-2　3月中旬）
東京都心　18℃（＋4　4月上旬）
名古屋　　12℃（-4　2月下旬）
大阪　　　12℃（-5　2月下旬）
広島　　　12℃（-3　2月下旬）
高知　　　15℃（-3　平年並み）
福岡　　　11℃（-3　真冬並み）

【週末は北日本で大荒れ警戒、来週はヒンヤリ続く】

週末は発達する低気圧の影響で、北日本では風が非常に強く、大荒れとなるおそれがあります。また東日本や西日本でも、風が強まりますので、注意が必要です。

来週は前半を中心に、冬の名残の寒気が入りやすく、東日本や西日本でも、朝晩は冷え込む所が多いでしょう。ただヒンヤリしても、関東以西では、花粉のピークの状態が続く見込みで、雨の降っている時間以外は、大量飛散にご注意ください。