アスカネット<2438.T>は６日の取引終了後、中国の戦略的パートナー企業であるＹｅｓａｒ社との間で、空中ディスプレー事業での中国におけるライセンス契約を締結したと発表した。樹脂製空中ディスプレー用プレートの現地生産に向けた準備を始める。



ライセンス契約をもとにアスカネットはＹｅｓａｒ社に対し、樹脂製ＡＳＫＡ３Ｄプレートの中国における製造ノウハウや関連特許の使用を許諾。アスカネットはイニシャルのライセンス料や販売数量に応じたライセンス料を受け取る。契約期間は１０年。



アスカネットは同時に２６年４月期第３四半期累計（２５年５月～２６年１月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比３．２％減の５２億７２００万円、最終利益は同３．１％減の１億９３００万円だった。また同社は、ガラス製ＡＳＫＡ３Ｄプレートの生産技術の開発を進めてきた神奈川県内の技術開発センターについて、５月末で閉鎖する予定だと公表した。



