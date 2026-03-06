赤西仁が自身のInstagramで、レザージャケット姿のモノクロ写真を披露した。

【写真】モノクロ写真で赤西仁の渋さ際立つ、レザージャケットコーデ

■赤西仁の大人の色気に溢れるレザージャケットコーデ

赤西は、薄めに口ひげを蓄え、やや顔を上にあげたクールな表情で、両サイドの首元にはグッチのホースビットが光るレザージャケットを着用している。

ハッシュタグに「HIGHSNOBIETY」「GUCCI」と並べているように、雑誌『HIGHSNOBIETY』の公式サイトでは、3月10日発売号に「赤西仁 × GUCCI」として赤西が表紙を飾ることを発表している。

これを受けてフォロワーからは、「くしゃくしゃヘアーが好き」「レザージャケット似合いすぎるだろ」とスタイリングに反響が寄せられた他、「とんでもないの投下してきましたね」「イケおじすぎるって」と大人の魅力を褒める言葉が寄せられた。

また、「色気ダダ漏れ」「胸が苦しい」「脳が揺れた」「会社で声が出た」「レスキューの時の髪型思い出す」など、1枚の写真に心を掴まれた人も多かったようだ。

■写真：モノクロ写真で赤西仁の渋さ際立つ、レザージャケットコーデ