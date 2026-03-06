由薫「OUT」が競泳選手・池江璃花子出演の TOYOTA“クラウン”スタイルムービーのテーマソングに決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

音楽業界の主要5団体で設立した一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（略称：CEIPA）とTOYOTA GROUPが、本質的な日本音楽産業のグローバル化と持続的な成長を支援・推進する共創プロジェクトとして立ち上げた『MUSIC WAY PROJECT』。

その一環として、2025年12月東京都内で開催された2回目となる音楽制作コライティングキャンプ『SONG BRIDGE Adventures 2025 winter』にて制作された作品である由薫の「OUT」が、競泳選手・池江璃花子が出演するTOYOTAクラウン（エステート）のスタイルムービーに起用された。

■「OUT」は音楽制作コライティングキャンプ『SONG BRIDGE Adventures 2025 winter』にて制作された楽曲

沖縄で生まれ、幼少期はアメリカとスイスで過ごし、多様な文化のなかで培った感性が魅力のシンガーソングライター・由薫。2022年にメジャーデビューし、翌年リリースの「星月夜」はデジタル累計再生数４億回を突破するなど、洋楽と邦楽、両方の魅力を取り入れた音楽性により活動の場を広げている。

そんな由薫が、2025年12月に東京都内で開催された CEIPA x TOYOTA GROUP『MUSIC WAY PROJECT』の一環として行われた2回目のコライティングキャンプ『SONG BRIDGE Adventures 2025 winter』に参加。

このキャンプでは、TOYOTA GROUPより提案のあった“16代目クラウンの4車種（クロスオーバー、スポーツ、エステート、セダン）それぞれのイメージソングの制作”というテーマのもと、DATSのボーカリスト／ソングライターとして活動し、楽曲提供したNumber_i「GOAT」が各種チャート1位を獲得した他、BE:FIRST、SKY-HI、Superflyなどへの楽曲提供などで数々の実績を挙げているプロデューサー・MONJOEを中心に、手越祐也ソロデビュー作「シナモン」の作曲・サウンドプロデュースなどの楽曲提供に加えて、自身のインストゥルメンタル作品でも多くの実績を持つプロデューサー・松本京介、YouTubeで100万回再生を突破した Tade Dust「Life Goes On」の楽曲提供や ABEMA TV『ラップスタア 2024』では自身がファイナリストに選出されるなどの実績を持つアーティストでありトップライナーの D3adStock らとコライティングセッションを行い、楽曲「OUT」を書き下ろした。

心地よいドライブの疾走感を感じさせる曲調で、過去の自分の弱さから脱却したいと歌い上げる、凛々しさと希望溢れる作品に仕上がっている。

さらに本楽曲は、競泳選手・池江璃花子が出演するTOYOTAブランドのフラッグシップであるクラウン（エステート）のスタイルムービーに起用された。ムービー内の池江のトークやドライブ映像と本楽曲のマッチングが楽しめる。

■【画像】『SONG BRIDGE Adventures 2025 winter』のロゴ

■【画像】『MUSIC WAY PROJECT』のロゴ

■関連リンク

CROWN STYLES特設サイト

https://toyota.jp/info/crown_brand/styles/article022

『SONG BRIDGE Adventures 2025 winter』OFFICIAL X

https://x.com/songbridgecamp?s=21&t=MXjyAdeUaTrpnQuipSpijg

『SONG BRIDGE Adventures 2025 winter』OFFICIAL Instagra

https://www.instagram.com/songbridgecamp?igsh=d2drb3ZpdHYyd2dt

由薫 OFFICIAL SITE

https://yu-ka.jp/