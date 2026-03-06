日経225オプション3月限（6日日中） 5万7500円コールが出来高最多1364枚
6日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万7535枚だった。うちプットの出来高が9126枚と、コールの8409枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の1180枚（146円安144円）。コールの出来高トップは5万7500円の1364枚（80円高410円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 0 1 70000
197 0 1 67000
34 0 1 66500
4 +1 2 66000
1 0 2 65500
110 0 2 65000
35 -1 2 64500
75 -1 2 64000
48 -1 3 63500
154 -3 3 63000
51 -5 5 62500
252 0 9 62000
3 -2 9 61875
1 -2 10 61750
2 -2 11 61625
205 -2 12 61500
2 -8 12 61375
6 -7 12 61250
2 -5 16 61125
354 +3 22 61000
3 -3 20 60875
11 -6 20 60750
27 0 29 60625
99 +1 32 60500
8 -7 32 60375
22 +5 43 60250
6 -4 36 60125
1186 +16 55 60000
1 -14 37 59875
10 0 55 59750
16 -2 60 59625
221 +20 80 59500
7 +7 80 59375
10 +13 93 59250
11 -79 110 59125
615 +42 132 59000 3530 +430 2
23 +20 120 58875
8 +17 128 58750
3 -95 91 58625
238 +38 189 58500 3050 +60 2
2 -45 115 58375
39 +62 235 58250
60 +23 224 58125
568 +81 300 58000 2875 +95 7
202 -100 315 57875
42 +20 330 57750
59 -15 345 57625
1364 +80 410 57500 2250 +600 2
116 -25 415 57375
121 +80 470 57250
7 +115 505 57125
471 +110 570 57000
3 -185 585 56875
19 +30 595 56750
2 -60 495 56625
407 +45 680 56500 1850 -195 17
26 -325 825 56250
3 -70 725 56125
282 +110 960 56000 1380 -360 31
8 +90 1020 55875
13 +165 1085 55750 1255 -250 4
3 -115 940 55625
232 -65 1185 55500 1050 -405 107
1 +95 1265 55375 1230 -80 1
72 -135 1240 55250 1215 -50 51
