　6日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万7535枚だった。うちプットの出来高が9126枚と、コールの8409枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の1180枚（146円安144円）。コールの出来高トップは5万7500円の1364枚（80円高410円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　 0　　　 1　　70000　
　 197　　　 0　　　 1　　67000　
　　34　　　 0　　　 1　　66500　
　　 4　　　+1　　　 2　　66000　
　　 1　　　 0　　　 2　　65500　
　 110　　　 0　　　 2　　65000　
　　35　　　-1　　　 2　　64500　
　　75　　　-1　　　 2　　64000　
　　48　　　-1　　　 3　　63500　
　 154　　　-3　　　 3　　63000　
　　51　　　-5　　　 5　　62500　
　 252　　　 0　　　 9　　62000　
　　 3　　　-2　　　 9　　61875　
　　 1　　　-2　　　10　　61750　
　　 2　　　-2　　　11　　61625　
　 205　　　-2　　　12　　61500　
　　 2　　　-8　　　12　　61375　
　　 6　　　-7　　　12　　61250　
　　 2　　　-5　　　16　　61125　
　 354　　　+3　　　22　　61000　
　　 3　　　-3　　　20　　60875　
　　11　　　-6　　　20　　60750　
　　27　　　 0　　　29　　60625　
　　99　　　+1　　　32　　60500　
　　 8　　　-7　　　32　　60375　
　　22　　　+5　　　43　　60250　
　　 6　　　-4　　　36　　60125　
　1186　　 +16　　　55　　60000　
　　 1　　 -14　　　37　　59875　
　　10　　　 0　　　55　　59750　
　　16　　　-2　　　60　　59625　
　 221　　 +20　　　80　　59500　
　　 7　　　+7　　　80　　59375　
　　10　　 +13　　　93　　59250　
　　11　　 -79　　 110　　59125　
　 615　　 +42　　 132　　59000　　3530 　　+430　　　 2　
　　23　　 +20　　 120　　58875　
　　 8　　 +17　　 128　　58750　
　　 3　　 -95　　　91　　58625　
　 238　　 +38　　 189　　58500　　3050 　　 +60　　　 2　
　　 2　　 -45　　 115　　58375　
　　39　　 +62　　 235　　58250　
　　60　　 +23　　 224　　58125　
　 568　　 +81　　 300　　58000　　2875 　　 +95　　　 7　
　 202　　-100　　 315　　57875　
　　42　　 +20　　 330　　57750　
　　59　　 -15　　 345　　57625　
　1364　　 +80　　 410　　57500　　2250 　　+600　　　 2　
　 116　　 -25　　 415　　57375　
　 121　　 +80　　 470　　57250　
　　 7　　+115　　 505　　57125　
　 471　　+110　　 570　　57000　
　　 3　　-185　　 585　　56875　
　　19　　 +30　　 595　　56750　
　　 2　　 -60　　 495　　56625　
　 407　　 +45　　 680　　56500　　1850 　　-195　　　17　
　　26　　-325　　 825　　56250　
　　 3　　 -70　　 725　　56125　
　 282　　+110　　 960　　56000　　1380 　　-360　　　31　
　　 8　　 +90　　1020　　55875　
　　13　　+165　　1085　　55750　　1255 　　-250　　　 4　
　　 3　　-115　　 940　　55625　
　 232　　 -65　　1185　　55500　　1050 　　-405　　 107　
　　 1　　 +95　　1265　　55375　　1230 　　 -80　　　 1　
　　72　　-135　　1240　　55250　　1215 　　 -50　　　51　