日経225オプション4月限（6日日中） 5万3000円プットが出来高最多291枚
6日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3269枚だった。うちプットの出来高が2136枚と、コールの1133枚を上回った。プットの出来高トップは5万3000円の291枚（320円安1455円）。コールの出来高トップは5万9750円の152枚（55円安635円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
77 -1 3 75000
4 -1 6 72500
30 +1 15 70000
9 +1 20 69000
93 +9 31 68000
28 -1 35 67000
12 +29 66 66000
24 -1 80 65000
1 -5 86 64500
43 +37 140 64000
11 +12 137 63500
21 +50 200 63000
5 +9 200 62500
42 +45 275 62000
3 294 61875
9 355 61500
28 +75 425 61000
3 440 60750
24 460 60625
29 +125 480 60500
2 500 60375
1 545 60125
92 +50 595 60000
2 545 59875
152 -55 635 59750
1 645 59625
1 +60 565 59500
2 +25 675 59375
6 +35 690 59250
112 +70 790 59000
1 0 825 58750
10 -250 850 58625
16 +20 905 58500
2 850 58375
3 +125 1035 58250
1 +155 1045 58125
62 +75 1075 58000
3 -120 1000 57750
3 1065 57625
14 +50 1230 57500
3 +60 1335 57250
2 +45 1245 57125
29 -20 1415 57000
2 +85 1505 56875
3 +70 1560 56750
1 +5 1405 56625
9 -405 1555 56500
12 -5 1680 56375
5 -330 1745 56250
10 -5 1800 56125
48 +30 1825 56000 2550 -265 6
3 -270 2035 55750 2815 1
3 +15 2075 55500 2440 +60 7
55375 2345 5
12 +70 2280 55250
55125 2145 11
7 -100 2210 55000 2100 -405 54
1 +45 2335 54875 2015 5
54750 2105 4
54625 2510 2
1 -220 2400 54500 1910 -75 5
54250 1955 -170 1
54125 1920 2
