　6日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3269枚だった。うちプットの出来高が2136枚と、コールの1133枚を上回った。プットの出来高トップは5万3000円の291枚（320円安1455円）。コールの出来高トップは5万9750円の152枚（55円安635円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　77　　　-1　　　 3　　75000　
　　 4　　　-1　　　 6　　72500　
　　30　　　+1　　　15　　70000　
　　 9　　　+1　　　20　　69000　
　　93　　　+9　　　31　　68000　
　　28　　　-1　　　35　　67000　
　　12　　 +29　　　66　　66000　
　　24　　　-1　　　80　　65000　
　　 1　　　-5　　　86　　64500　
　　43　　 +37　　 140　　64000　
　　11　　 +12　　 137　　63500　
　　21　　 +50　　 200　　63000　
　　 5　　　+9　　 200　　62500　
　　42　　 +45　　 275　　62000　
　　 3　　　　　　 294　　61875　
　　 9　　　　　　 355　　61500　
　　28　　 +75　　 425　　61000　
　　 3　　　　　　 440　　60750　
　　24　　　　　　 460　　60625　
　　29　　+125　　 480　　60500　
　　 2　　　　　　 500　　60375　
　　 1　　　　　　 545　　60125　
　　92　　 +50　　 595　　60000　
　　 2　　　　　　 545　　59875　
　 152　　 -55　　 635　　59750　
　　 1　　　　　　 645　　59625　
　　 1　　 +60　　 565　　59500　
　　 2　　 +25　　 675　　59375　
　　 6　　 +35　　 690　　59250　
　 112　　 +70　　 790　　59000　
　　 1　　　 0　　 825　　58750　
　　10　　-250　　 850　　58625　
　　16　　 +20　　 905　　58500　
　　 2　　　　　　 850　　58375　
　　 3　　+125　　1035　　58250　
　　 1　　+155　　1045　　58125　
　　62　　 +75　　1075　　58000　
　　 3　　-120　　1000　　57750　
　　 3　　　　　　1065　　57625　
　　14　　 +50　　1230　　57500　
　　 3　　 +60　　1335　　57250　
　　 2　　 +45　　1245　　57125　
　　29　　 -20　　1415　　57000　
　　 2　　 +85　　1505　　56875　
　　 3　　 +70　　1560　　56750　
　　 1　　　+5　　1405　　56625　
　　 9　　-405　　1555　　56500　
　　12　　　-5　　1680　　56375　
　　 5　　-330　　1745　　56250　
　　10　　　-5　　1800　　56125　
　　48　　 +30　　1825　　56000　　2550 　　-265　　　 6　
　　 3　　-270　　2035　　55750　　2815 　　　　　　　 1　
　　 3　　 +15　　2075　　55500　　2440 　　 +60　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　55375　　2345 　　　　　　　 5　
　　12　　 +70　　2280　　55250　
　　　　　　　　　　　　　55125　　2145 　　　　　　　11　
　　 7　　-100　　2210　　55000　　2100 　　-405　　　54　
　　 1　　 +45　　2335　　54875　　2015 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　54750　　2105 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　54625　　2510 　　　　　　　 2　
　　 1　　-220　　2400　　54500　　1910 　　 -75　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　54250　　1955 　　-170　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54125　　1920 　　　　　　　 2　