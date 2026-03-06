　6日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は30枚だった。コールの合計出来高は11枚。コールの出来高トップは5万7000円の6枚（1990円）だった。プットのの合計出来高は19枚。プットの出来高トップは1万円の10枚（3円高11円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　 0　　 240　　65000　
　　　　　　　　　　　　　61000　　6920 　 +1320　　　 4　
　　 6　　　　　　1990　　57000　
　　 3　　　　　　1900　　56500　
　　　　　　　　　　　　　49000　　1180 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 575 　　 +25　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 580 　　+155　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　11 　　　+3　　　10　


株探ニュース