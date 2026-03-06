日経225オプション5月限（6日日中） 5万7000円コール1990円
6日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は30枚だった。コールの合計出来高は11枚。コールの出来高トップは5万7000円の6枚（1990円）だった。プットのの合計出来高は19枚。プットの出来高トップは1万円の10枚（3円高11円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 0 240 65000
61000 6920 +1320 4
6 1990 57000
3 1900 56500
49000 1180 2
45000 575 +25 2
43000 580 +155 1
10000 11 +3 10
株探ニュース
