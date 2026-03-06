

日経平均株価

始値 54674.60

高値 55686.56

安値 54513.43

大引け 55620.84(前日比 +342.78 、 +0.62％ )



売買高 23億5186万株 (東証プライム概算)

売買代金 7兆3603億円 (東証プライム概算)



-----------------------------------------------------------------



■本日のポイント



１．日経平均は342円高と続伸、売り一巡後はプラス圏に浮上

２．原油指標であるWTI価格は一時1バレル＝82ドル台に急伸

３．日経平均は一時760円超の下落も下値には買いが流入する

４．ＪＸ金属やアドテスト、ディスコが高く、ソフトバンクＧも上昇

５．フジクラや古河電、住友電といった電線株は軟調で値を下げる



■東京市場概況



前日の米国市場では、NYダウは前日比784ドル安と大幅に反落した。中東での軍事衝突が長期化するとの懸念からリスク回避の売りが優勢となった。



東京市場では、日経平均株価は続伸。中東情勢の緊迫化による原油高が警戒されたが、売り一巡後は買いが優勢となりプラス圏に切り返した。



前日の米株式市場では、NYダウが大幅反落した。中東情勢の緊迫化で原油価格の指標であるWTI価格が一時1バレル＝82ドル台まで急上昇したことを嫌気する売りが膨らんだ。これを受け、日経平均は値を下げて始まり、一時下落幅は760円を超えた。ただ、売り一巡後は下値に買いが入り、午前11時過ぎには日経平均はプラス圏に浮上した。時間外取引でWTI価格は前日に比べやや値を下げる一方、米株価指数先物は上昇して推移していることから、東京株式市場では下値を拾う動きが強まった。ただ、週末要因に加え、今晩は米2月雇用統計や1月小売売上高の発表が予定されていることから、後場はやや様子見姿勢も強まった。



個別銘柄では、ＪＸ金属<5016>やアドバンテスト<6857>、ディスコ<6146>が高く、ソフトバンクグループ<9984>やファーストリテイリング<9983>も値を上げた。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>や三井住友フィナンシャルグループ<8316>もしっかり。トヨタ自動車<7203>やキーエンス<6861>、任天堂<7974>が値を上げた。住友ファーマ<4506>が買われた。



半面、キオクシアホールディングス<285A>やレーザーテック<6920>が安く、フジクラ<5803>や古河電気工業<5801>、住友電気工業<5802>といった電線株が値を下げた。三井金属<5706>や住友金属鉱山<5713>が軟調でＩＮＰＥＸ<1605>や商船三井<9104>も値を下げた。ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ<3563>が売られた。



日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はファストリ <9983>、ＳＢＧ <9984>、アドテスト <6857>、テルモ <4543>、ＴＤＫ <6762>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約227円。

日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄はフジクラ <5803>、豊田通商 <8015>、イビデン <4062>、中外薬 <4519>、デンソー <6902>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約95円。



東証33業種のうち上昇は18業種。上昇率の上位5業種は(1)情報・通信業、(2)精密機器、(3)その他金融業、(4)不動産業、(5)サービス業。一方、下落率の上位5業種は(1)非鉄金属、(2)鉱業、(3)石油・石炭、(4)建設業、(5)陸運業。



■個別材料株



△シダー <2435> [東証Ｓ]

今期最終利益は一転過去最高見通しで配当予想2円増額。

△インターメス <262A> [東証Ｐ]

2月既存店売上高は9.6％増で増収基調継続。

△ＳＲＥＨＤ <2980> [東証Ｐ]

クラウドサービスの課金契約社数が累計5000社突破。

△リネットＪ <3556> [東証Ｇ]

障害者グループホーム関連のロールアップ型Ｍ＆Ａ着手。

△トクヤマ <4043> [東証Ｐ]

水素社会の実現に向け「Ｈ2ほっかいどう」に出資。

△ブレインズ <4075> [東証Ｇ]

製造現場のヒューマノイドロボット活用実証で一部工程自動化。

△カバー <5253> [東証Ｇ]

スマホ向けゲーム「ホロドリ」の全世界同時事前登録を開始。

△ＣＲＡＶＩＡ <6573> [東証Ｇ]

「ほっぺちゃん」オリジナルシールを追加販売。

△ローム <6963> [東証Ｐ]

「デンソーが買収提案」との報道。

△水戸 <8622> [東証Ｐ]

未定としていた26年3月期期末配当は28円､株主優待制度の導入も発表。



▼Ｆ＆ＬＣ <3563> [東証Ｐ]

中国・北京のスシローへの当局立ち入り検査報道で広報「事実確認中」。

▼フジクラ <5803> [東証Ｐ]

米コーニング の大幅下落が波及へ。





東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)ローム <6963>、(2)水戸 <8622>、(3)テスＨＤ <5074>、(4)エニーカラー <5032>、(5)マネフォ <3994>、(6)弁護士ＣＯＭ <6027>、(7)シスメックス <6869>、(8)サイボウズ <4776>、(9)リガクＨＤ <268A>、(10)ラクス <3923>。

値下がり率上位10傑は(1)Ｌドリンク <2585>、(2)ネクステージ <3186>、(3)ＩＤＯＭ <7599>、(4)大阪チタ <5726>、(5)富士電機 <6504>、(6)日鉄鉱 <1515>、(7)ユナイテド海 <9110>、(8)Ｆ＆ＬＣ <3563>、(9)日本コークス <3315>、(10)ＳＷＣＣ <5805>。



【大引け】



日経平均は前日比342.78円(0.62％)高の5万5620.84円。ＴＯＰＩＸは前日比14.26(0.39％)高の3716.93。出来高は概算で23億5186万株。東証プライムの値上がり銘柄数は757、値下がり銘柄数は787となった。東証グロース250指数は770.80ポイント(21.19ポイント高)。



［2026年3月6日］





株探ニュース

