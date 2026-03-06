シーイーシー <9692> [東証Ｐ] が3月6日大引け後(17:00)に業績・配当修正を発表。26年1月期の連結経常利益を従来予想の69.6億円→74.3億円(前の期は68億円)に6.8％上方修正し、増益率が2.2％増→9.2％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した8-1月期(下期)の連結経常利益も従来予想の34.4億円→39.1億円(前年同期は35.3億円)に13.8％増額し、一転して10.7％増益計算になる。



業績好調に伴い、前期の年間配当を従来計画の65円→70円(前の期は55円)に増額修正した。



株探ニュース

