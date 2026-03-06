　3月6日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは263銘柄。東証終値比で上昇は95銘柄、下落は130銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は70銘柄。うち値上がりが25銘柄、値下がりは34銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は530円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の6日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2438>　アスカネット　　　　450　　+65（ +16.9%）
2位 <4075>　ブレインズ　　　　 1126　 +150（ +15.4%）
3位 <5331>　ノリタケ　　　　　 7500　 +990（ +15.2%）
4位 <4564>　ＯＴＳ　　　　　　　 23　　 +2（　+9.5%）
5位 <7719>　東京衡機　　　　　　865　　+75（　+9.5%）
6位 <5724>　アサカ理研　　　　 4000　 +275（　+7.4%）
7位 <6963>　ローム　　　　　　 3415 +172.0（　+5.3%）
8位 <3323>　レカム　　　　　　 99.8　 +4.8（　+5.1%）
9位 <8918>　ランド　　　　　　　9.4　 +0.4（　+4.4%）
10位 <4592>　サンバイオ　　　　 2260　　+94（　+4.3%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6537>　ＷＡＳＨハウ　　　　330　　-52（ -13.6%）
2位 <8798>　Ａクリエイト　　　　175　　-26（ -12.9%）
3位 <8013>　ナイガイ　　　　　　271　　-20（　-6.9%）
4位 <3733>　ソフトウェア　　　12000　 -800（　-6.2%）
5位 <8894>　レボリュー　　　　 51.1　 -2.9（　-5.4%）
6位 <5074>　テスＨＤ　　　　　　615　　-28（　-4.4%）
7位 <3816>　大和コン　　　　　 1100　　-46（　-4.0%）
8位 <3441>　山王　　　　　　　 1370　　-49（　-3.5%）
9位 <4042>　東ソー　　　　　 2420.2　-84.8（　-3.4%）
10位 <2962>　テクニスコ　　　 1025.1　-34.9（　-3.3%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6963>　ローム　　　　　　 3415 +172.0（　+5.3%）
2位 <5714>　ＤＯＷＡ　　　　　10394　 +229（　+2.3%）
3位 <4183>　三井化学　　　　 2173.9　+17.9（　+0.8%）
4位 <9107>　川崎汽　　　　　 2628.4　+20.9（　+0.8%）
5位 <6902>　デンソー　　　　　 2050　+16.0（　+0.8%）
6位 <9201>　ＪＡＬ　　　　　 2738.6　+20.1（　+0.7%）
7位 <2413>　エムスリー　　　 1656.9　+11.4（　+0.7%）
8位 <7751>　キヤノン　　　　　 4552　　+31（　+0.7%）
9位 <4506>　住友ファーマ　　　 1933　+12.5（　+0.7%）
10位 <5713>　住友鉱　　　　　10182.5　+57.5（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4042>　東ソー　　　　　 2420.2　-84.8（　-3.4%）
2位 <1803>　清水建　　　　　　 3220　-58.0（　-1.8%）
3位 <3099>　三越伊勢丹　　　　 3012　-31.0（　-1.0%）
4位 <8601>　大和　　　　　　 1511.2　-13.8（　-0.9%）
5位 <6981>　村田製　　　　　　 3750　　-33（　-0.9%）
6位 <7269>　スズキ　　　　　 2104.2　-18.3（　-0.9%）
7位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 2477　-21.0（　-0.8%）
8位 <2501>　サッポロＨＤ　　 1654.1　-11.9（　-0.7%）
9位 <8058>　三菱商　　　　　 5040.1　-32.9（　-0.6%）
10位 <6857>　アドテスト　　　　25555　 -155（　-0.6%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

