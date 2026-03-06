[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇95銘柄・下落130銘柄（東証終値比）
3月6日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは263銘柄。東証終値比で上昇は95銘柄、下落は130銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は70銘柄。うち値上がりが25銘柄、値下がりは34銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は530円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の6日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2438> アスカネット 450 +65（ +16.9%）
2位 <4075> ブレインズ 1126 +150（ +15.4%）
3位 <5331> ノリタケ 7500 +990（ +15.2%）
4位 <4564> ＯＴＳ 23 +2（ +9.5%）
5位 <7719> 東京衡機 865 +75（ +9.5%）
6位 <5724> アサカ理研 4000 +275（ +7.4%）
7位 <6963> ローム 3415 +172.0（ +5.3%）
8位 <3323> レカム 99.8 +4.8（ +5.1%）
9位 <8918> ランド 9.4 +0.4（ +4.4%）
10位 <4592> サンバイオ 2260 +94（ +4.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6537> ＷＡＳＨハウ 330 -52（ -13.6%）
2位 <8798> Ａクリエイト 175 -26（ -12.9%）
3位 <8013> ナイガイ 271 -20（ -6.9%）
4位 <3733> ソフトウェア 12000 -800（ -6.2%）
5位 <8894> レボリュー 51.1 -2.9（ -5.4%）
6位 <5074> テスＨＤ 615 -28（ -4.4%）
7位 <3816> 大和コン 1100 -46（ -4.0%）
8位 <3441> 山王 1370 -49（ -3.5%）
9位 <4042> 東ソー 2420.2 -84.8（ -3.4%）
10位 <2962> テクニスコ 1025.1 -34.9（ -3.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6963> ローム 3415 +172.0（ +5.3%）
2位 <5714> ＤＯＷＡ 10394 +229（ +2.3%）
3位 <4183> 三井化学 2173.9 +17.9（ +0.8%）
4位 <9107> 川崎汽 2628.4 +20.9（ +0.8%）
5位 <6902> デンソー 2050 +16.0（ +0.8%）
6位 <9201> ＪＡＬ 2738.6 +20.1（ +0.7%）
7位 <2413> エムスリー 1656.9 +11.4（ +0.7%）
8位 <7751> キヤノン 4552 +31（ +0.7%）
9位 <4506> 住友ファーマ 1933 +12.5（ +0.7%）
10位 <5713> 住友鉱 10182.5 +57.5（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4042> 東ソー 2420.2 -84.8（ -3.4%）
2位 <1803> 清水建 3220 -58.0（ -1.8%）
3位 <3099> 三越伊勢丹 3012 -31.0（ -1.0%）
4位 <8601> 大和 1511.2 -13.8（ -0.9%）
5位 <6981> 村田製 3750 -33（ -0.9%）
6位 <7269> スズキ 2104.2 -18.3（ -0.9%）
7位 <6752> パナＨＤ 2477 -21.0（ -0.8%）
8位 <2501> サッポロＨＤ 1654.1 -11.9（ -0.7%）
9位 <8058> 三菱商 5040.1 -32.9（ -0.6%）
10位 <6857> アドテスト 25555 -155（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース