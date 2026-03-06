令和ロマン・くるま、交際報道後初イベント登壇「新たな地平を切り開いています（笑）」 記者からの”問いかけ”には苦笑い

令和ロマン・くるま、交際報道後初イベント登壇「新たな地平を切り開いています（笑）」 記者からの”問いかけ”には苦笑い