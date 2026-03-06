「デイリースポーツ賞・Ｆ１」（６日、西武園）

松浦悠士（３５）＝広島・９８期・Ｓ１＝が出切れなかった太田竜馬（徳島）からスイッチ。最終バック３番手からまくり切って３連勝。今年３回目の優勝を飾った。２着は青柳靖起（佐賀）追走から切り替え伸びた小川勇介（福岡）、３着には山田久徳（京都）が入った。

シリーズリーダー松浦が人気に応える走りで今年３回目の優勝を完全で飾った。レースは準決に続いて太田マークの番手戦。青柳−小川が打鐘で動くと、太田がすかさず発進したが、出切れなかった。そこで切り替え３番手に。「後ろの音が聞こえてうまく反応できた」とまくる山田に合わせるように最終バックからまくり。一気に駆け抜けた。

「太田君が行けなかったけど、冷静に周りが見えて、空いた３番手にうまく入れた。初日にきついレースをしたので、この２日間は余裕があった。今度は９車だけど、取手に向けていいレースができた」と振り返る。

次走は新設されたＧ３「第１回ワイルドサイクリスト支援競輪ｉｎ取手」（１２〜１５日）に出走予定。今後のＧ１、グランプリに向けて結果を出していく。