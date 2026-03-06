愛知県名古屋市「ゲオデジタルベース名古屋焼山店」が3月25日オープン。ゲオが手掛ける次世代のデジタル専門店
【ゲオデジタルベース名古屋焼山店】 オープン日：3月25日 営業時間：9時～22時 （SIM即日開通受付時間：10時～19時） （買取受付時間：9時～21時30分）
ゲオストアは、新業態1号店となる「ゲオデジタルベース名古屋焼山店」を3月25日にオープンする。
「ゲオデジタルベース（GEO DIGITAL BASE）」は、スマートフォンを中心としたさまざまなデジタルデバイスやゲームの販売・買取・貸出と、多様なサービスを融合させ、デジタルライフにおける「ちょっとした困りごと」をワンストップで解決する、ゲオが手掛ける次世代のデジタル専門店。
「ゲオデジタルベース名古屋焼山店」の店舗では「どのスマホを選べばいいのか聞きたい」、「設定が難しい」といったお客さまの悩みに対し、高い商品知識とスキルを兼ね備えたスペシャリストスタッフ、通称『クルー』が対面で対応し、デジタルライフの「困った」の解決をサポート。
シーズナブルなテーマに合わせ、「何を買うか」だけでなく「どう使うか」を提案するVP（ビジュアル・プレゼンテーション）コーナーを設置。さらに、2026年4月より施行されるモバイルバッテリーの回収・リサイクル義務化に先立ち、当店舗にて無料回収を開始する。
