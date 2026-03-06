『ワールドベースボールクラシック詳報』3.7から決勝まで生放送 MCは二宮和也、サンドウィッチマンら
世界一の称号をかけた戦い「ワールドベースボールクラシック」（Netflixにて全47試合を独占ライブ配信）が開幕。日本テレビ系では、連覇を狙う侍ジャパンの試合後に『ワールドベースボールクラシック詳報』（全7枠）を、3月7日から決勝戦当日18日まで生放送。MCは二宮和也、サンドウィッチマンら。東京ドーム・マイアミでの熱戦を渡辺謙×二宮の試合レポートも届ける。
本番組では熱戦の記録をたっぷりと伝えるほか、準々決勝以降は、マイアミと中継をつなぎ、現地から最新情報も届ける。
3月7日・8日の朝に開幕2連戦を伝えるトップバッターのMCは二宮和也。さらに、その後も、サンドウィッチマン、かまいたち、アンタッチャブル、川島明（麒麟）らがMCを務め、生放送のスタジオを熱く盛り上げる。
さらに、第2回大会優勝監督の原辰徳氏をはじめ、かつての侍ジャパンメンバーたちが解説として集結。監督目線、打者目線、投手目線から、勝負を分けた1球、1プレーをどこよりも深く解説。
さらに、侍ジャパンスタッフによる密着インサイド映像も公開。これまで明かされなかった“侍たちの真実”に迫る。
『ワールドベースボールクラシック詳報』（日本テレビ系）の放送スケジュールは以下の通り。
■3月7日8時25分〜9時25分
「侍ジャパンvsチャイニーズ・タイペイ」
MC：二宮和也（スペシャルサポーター）
解説：和田毅 鳥谷敬
VTR出演：渡辺謙（Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダー）
■3月8日9時25分〜10時25分
「侍ジャパンvs韓国」
MC：二宮和也
解説：福留孝介 岩隈久志
VTR出演：渡辺謙
■3月9日22時〜23時
「侍ジャパンvsオーストラリア」
MC：サンドウィッチマン
ゲスト：原辰徳
解説：和田毅 鳥谷敬
VTR出演：渡辺謙、二宮和也
■3月11日19時〜21時
「侍ジャパンvsチェコ＆東京ラウンド振り返り」
MC：かまいたち
解説：高橋由伸 和田毅 岩隈久志 糸井嘉男 中田翔
VTR出演：渡辺謙、二宮和也
■3月15日18時〜18時55分
「準々決勝」
MC：アンタッチャブル
解説：岩隈久志 糸井嘉男
マイアミ現地リポート：渡辺謙
■3月17日22時〜23時
「準決勝」
MC：サンドウィッチマン
解説：里崎智也 和田毅
マイアミ現地リポート：渡辺謙、二宮和也
■3月18日19時〜20時
「決勝」
MC：川島明（麒麟）
解説：岩隈久志 今江敏晃
マイアミ現地リポート：渡辺謙、二宮和也
※地上波放送後、Netflixでも配信
※TVerにてリアルタイム配信・見逃し配信も実施
