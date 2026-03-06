イニャキ・ゴドイ＆新田真剣佑ら実写『ONE PIECE』“麦わらの一味”の日本初上陸にファン大熱狂！
Netflixシリーズ『ONE PIECE』のシーズン2のファンイベントが開催され、ルフィ役のイニャキ・ゴドイ、ゾロ役の新田真剣佑、ナミ役のエミリー・ラッド、ウソップ役のジェイコブ・ロメロ、サンジ役のタズ・スカイラーが、念願の日本のファンとの対面を果たした。
シーズン2の“偉大なる航路（グランドライン）”への突入を描く名シーンと共に、キャスト陣が一斉に登場すると、会場全体は大歓声に包まれた。
イニャキは船長としての風格を感じさせるシックで黒にまとまった衣装で登場し、新田は黒を基調としたジャケット姿で力強さを感じさせつつ登場。エミリーはナミの美しさを思わせる真っ赤なドレスで会場を魅了し、ジェイコブはゴールドをあしらったゴージャスなファッションで登場。タズは大胆に開襟したジャケットでその肉体美を見せつけた。
会場に設置された“船出”を感じさせる特設ステージに5人が集結すると、改めてルフィ役のイニャキが「皆さんこんばんは！ シーズン2がもうすぐ出るのが楽しみです！ 今日皆さんといることもとっても楽しいです。あなたたちの家族に入れてくれてありがとう！」と日本語であいさつ。
すかさずゾロ役の新田が「シーズン1の時からイニャキは日本語を勉強していました」と伝えると、イニャキ「皆さんと話すために頑張りました」と再び日本語で語った。新田は「今回初めて5人で来れて良かったです。早く皆さんに観てほしいです」と、待ちきれない気持ちを明かした。
本作についてイニャキは「シーズン2ではパジャマを着たラッコがマシンガンを装備したハゲワシに乗って現れます！」と見どころを。新田は「ミスオールサンデーとスモーカーの能力を見た時本当に感動しました。この作品を見て家族や友人と楽しい時間を過ごしてほしいです！」と語った。
エミリーも見どころについて聞かれると「あまりにも盛りだくさんで選べませんが、新しい島やキャラクターがたくさん登場します。選びきれないくらいすごいものが詰まっています」、ジェイコブは「トニートニー・チョッパー…」と注目の新キャラクターを紹介した。タズは「先ほどもイニャキが言いましたが、パジャマを着たラッコがマシンガンを装備したハゲワシに乗って登場します！」と見どころを語り、会場を笑いに包んだ。
また、船を模したステージでは、舵輪を回転させモニターにランダムに現れる質問にそれぞれ答えていくという企画を実施。「シーズン2でみんなに何か1つ、ここだけの新情報を教えてください」という質問について、イニャキは満面の笑みで「このシーズン2にはパジャマを着たラッコがマシンガンを装備したハゲワシに乗って登場します！ 見逃せません！」と回答し、会場から大きな笑いが起こった。
「シーズン2に向けて新たに習得したスキルや練習したことなどありましたか？」という質問に新田は「めちゃくちゃ練習しましたよ！ シーズン2のためにわざわざ日本からアクションのチームが南アフリカに来てもらってアクションを作ってもらいました。それはゾロにとって大きなアクションシーンでした。バロックワークス対ゾロという形で、しっかり100人斬ってます！」と熱く語った。
そして、本作の配信を待ちわびる世界中のONE PIECEファンに向けて、タズは「楽しみにしててください！ パジャマを着たラッコがマシンガンを装備したハゲワシに乗って登場しますので！」と何度でも会場の笑いを誘った。
ジェイコブは「シーズン1から2倍も3倍も5倍も素晴らしくなっていて、誰もが楽しめます！ そしてどんどん仲間たちが親しくなる様子が楽しめると思います！」、エミリーは「家族みたいに私たちみんなが仲良くなれました。ファンの皆さんもそれを作品の中から感じられると思います」、新田は「シーズン2はレベルアップしていて、みんなに満足してもらえると思います。悪魔の実の能力者も新たに登場し、チョッパーもいます。楽しみにしていて下さい！」と語った。
最後にイニャキからは「喋りすぎたのでみんなに聞いてもいいですか？」と言い、ステージを降りていきファンへ突撃。ファンからは「真剣佑さんの3話の活躍するところが楽しみです！」や「チョッパーや、巨人、ビビ、バロックワークスが楽しみ！」という声が上がり、最後のファンが「パジャマを着たラッコがマシンガンを装備したハゲワシに乗って登場するのが楽しみです」と回答し会場が笑いに包まれ、質問は終了した。
Netflixシリーズ『ONE PIECE』シーズン2は、Netflixにて3月10日より世界独占配信。
