浅田美代子『102回目のプロポーズ』出演決定「まさか35年も経って、“101回目”の桃子を演じるとは」
唐田えりかが主演を務め、せいや（霜降り明星）、伊藤健太郎が共演するドラマ『102回目のプロポーズ』（フジテレビ系、FOD）に、浅田美代子の出演が決定。さらに、FOD配信に先駆け、『101回目のプロポーズ』第1話〜第3話が地上波で限定放送されるほか、TVerでは全話配信されることも明らかになった。
【写真】ドラマ『102回目のプロポーズ』に再登場する石毛桃子（浅田美代子）
『101回目のプロポーズ』の続編ドラマとなる本作は、鈴木おさむが放送作家・脚本家を引退する数年前から制作を熱望していた企画。大ヒットから34年の時を経て、本人自ら新たな連続ドラマとして立ち上げた。『101回目のプロポーズ』の最終回で結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）の娘・光（唐田えりか）を主人公に、笑いと涙が交錯するヒューマンラブストーリーを描く。
このたび、前作にも出演していた浅田美代子の出演が決定した。『101回目のプロポーズ』では、薫の親友である石毛桃子（いしげ・ももこ）役を演じた彼女が、本作にも再び登場する。薫と達郎の恋を応援し、時に親身なアドバイスで支える姿は、視聴者の印象に深く刻まれた。
1973年にドラマ『時間ですよ』で俳優デビューを果たし、劇中歌「赤い風船」が大ヒットするなど、一躍国民的スターとして注目を集めた浅田。その後も『釣りバカ日誌』シリーズをはじめ、数々の作品に出演し、世代を超えて愛され続けてきた。近年では映画『朝が来る』で日本映画批評家大賞・助演女優賞を受賞。今もなお変わらぬ輝きを放ち続ける彼女が、温かみと存在感で物語に再び華を添える。
浅田は「まさか35年も経って、“101回目”の桃子を演じるとは夢にも思っていなかった！ 薫（浅野）の親友で一番の理解者でありながら、恋愛模様を一番ひっかきまわしていた桃子なので、“102回目”でもきっと何か仕掛けてしまうのかなぁ？？？ お洒落なイタリアンマダムになっている桃子に、乞うご期待！」とコメントを寄せた。
また、前作『101回目のプロポーズ』が、3月13日より地上波で第1話〜第3話を限定放送、TVerでは全話配信されることが決定した。
さらに、『102回目のプロポーズ』の完成披露試写会が3月19日に開催されることも決定。参加者の募集は、本日よりFOD公式Xにて開始されている。
ドラマ『102回目のプロポーズ』は、フジテレビ系にて4月1日より毎週水曜23時放送。FODにて3月19日20時より1・2話配信スタート、以降は3日後に最新話1話を配信。
【写真】ドラマ『102回目のプロポーズ』に再登場する石毛桃子（浅田美代子）
『101回目のプロポーズ』の続編ドラマとなる本作は、鈴木おさむが放送作家・脚本家を引退する数年前から制作を熱望していた企画。大ヒットから34年の時を経て、本人自ら新たな連続ドラマとして立ち上げた。『101回目のプロポーズ』の最終回で結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）の娘・光（唐田えりか）を主人公に、笑いと涙が交錯するヒューマンラブストーリーを描く。
1973年にドラマ『時間ですよ』で俳優デビューを果たし、劇中歌「赤い風船」が大ヒットするなど、一躍国民的スターとして注目を集めた浅田。その後も『釣りバカ日誌』シリーズをはじめ、数々の作品に出演し、世代を超えて愛され続けてきた。近年では映画『朝が来る』で日本映画批評家大賞・助演女優賞を受賞。今もなお変わらぬ輝きを放ち続ける彼女が、温かみと存在感で物語に再び華を添える。
浅田は「まさか35年も経って、“101回目”の桃子を演じるとは夢にも思っていなかった！ 薫（浅野）の親友で一番の理解者でありながら、恋愛模様を一番ひっかきまわしていた桃子なので、“102回目”でもきっと何か仕掛けてしまうのかなぁ？？？ お洒落なイタリアンマダムになっている桃子に、乞うご期待！」とコメントを寄せた。
また、前作『101回目のプロポーズ』が、3月13日より地上波で第1話〜第3話を限定放送、TVerでは全話配信されることが決定した。
さらに、『102回目のプロポーズ』の完成披露試写会が3月19日に開催されることも決定。参加者の募集は、本日よりFOD公式Xにて開始されている。
ドラマ『102回目のプロポーズ』は、フジテレビ系にて4月1日より毎週水曜23時放送。FODにて3月19日20時より1・2話配信スタート、以降は3日後に最新話1話を配信。