「CDTV」「テレビ×ミセス」に続くTBS新番組 中島健人が考える強みは「アベンジャーズ的」
【モデルプレス＝2026/03/06】TBSは2026年3月6日、同局にて2026年4月期番組改編説明会を実施。新番組「プロフェッショナルランキング」（毎週月曜よる10時〜）の演出を手掛ける竹永典弘氏が中島健人との会話を振り返った。
同局系「クレイジージャーニー」の後番組として、俳優の坂上忍と俳優で歌手の中島健人によるランキングバラエティ「プロフェッショナルランキング」がスタート。竹永氏は「『CDTVライブ！ライブ！』から『テレビ×ミセス』、『プロフェッショナルランキング』ということで、どれも私がやってるんですけど、だからこそ縦流れであったり、演出が一緒だからこそできることもありますし」と同局系歌番組「CDTVライブ！ライブ！」、「テレビ×ミセス」（毎週月曜よる9時〜）、「プロフェッショナルランキング」が続けて放送されることに触れた。
そして「中島健人くんとこの間話した時に『これはアベンジャーズ的なことですね！同じ世界観を行き来できますね！』みたいことを言ってました。確かに、中島健人くんもMrs. GREEN APPLEも『CDTV』に出られますし『テレビ×ミセス』に中島健人くんも出られるし、行き来できるよね、それが楽しいよねというのを中島くんが言っていて、確かにそうだなと思った」と振り返り「同じ演出だからこそできることも沢山あると思うので、それも含めてお楽しみいただければと思います」と笑顔を見せていた。
TBSテレビの2026年4月改編では「これを見られるのはTBS系だけ」にこだわり、同局でしか観られない歌唱素材やドラマをふんだんに届ける。「TBSらしさ」にこだわったラインアップでNo.1かつOnly1を目指していく。改編率は全日8.24％、ゴールデンタイム（19時〜22時）9.05％、プライムタイム（19時〜23時）17.14％（2026年3月6日現在）である。司会は、同局系アナウンサーの佐々木舞音、南後杏子が務めた。（modelpress編集部）
◆TBS、2026年4月改編のこだわりは「これを見られるのはTBS系だけ」
