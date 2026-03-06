◆女子プロゴルフツアー開幕戦 ダイキンオーキッドレディス 第２日（６日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、左手首の負傷から約７か月ぶりに復帰した小祝さくら（ニトリ）は１イーグル、５バーディー、１ボギーの６６をマークし、通算３アンダーで１３位に浮上した。

１３番パー３（１４７ヤード）でホールインワンを達成した。７アイアンで放ったティーショットはピン手前３メートルに落ちて弾んだ後、転がってそのままカップに吸い込まれた。同組の選手やキャディーとハイタッチで喜び、ギャラリーから大きな拍手と歓声を浴びた。

８年ぶり２度目のエース達成に「（ボールが）消えた瞬間、ビックリした。お守りとしてバッグに入れておこうと隠しました」とニッコリ。賞金５０万円を獲得し「沖縄はステーキが有名。ホテルの近くに有名なのがあるので、それをを食べたい」と宣言した。

初日は７５と崩し、３オーバーの７２位と出遅れた。この日は前半の１２番でバーディー、１３番でホールインワンを決めるなど前半で５つ伸ばし、一気に１３位へ順位を伸ばした。「今日は４アンダーを目標にプレーして、途中で６アンダー、次ぎは８アンダーに変えた。課題だったショットを修正できて、いいゴルフができた」と喜びをにじませた。

長期離脱から復帰した初戦で予選を通過し、首位と８打差で週末を迎える。「感覚は良かったので、それをしっかり明日以降も続けていけるようにしたい」と力を込めた。