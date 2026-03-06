メ～テレ（名古屋テレビ）

悪化するイラン情勢で、東海地方の製造業や観光業にも大きな影響が出始めています。

その場所の一つが、岐阜県高山市。

去年1年間に市内の宿泊施設を利用した人の約4割にあたる97万8000人が外国人という、インバウンドで人気の観光地です。

「5日現在で約30件、500人程度のキャンセルがあった」（飛騨高山旅館ホテル協同組合 中畑稔 常務理事）

飛騨高山旅館ホテル協同組合の中畑常務理事によりますと、キャンセルの多くはヨーロッパからの観光客で、中にはイスラエルからのキャンセルもあったということです。

中畑常務理事は、影響が長引くことを懸念しています。

「春の行楽シーズンに入り、4月は『春の高山祭』、5月はGWがある。お客さんがこれから増えていく時期だが、こういった情勢不安が続くとキャンセルが増えて客が減るので観光産業にとって打撃になる」（中畑理事）

愛知・大村知事は中東出張見合わせ

また、愛知県の大村知事は、4月に予定していた中東諸国への出張を取りやめることを明らかにしました。

「こういう情勢になりましたので、正直言って行けない。外務省から渡航自粛要請・勧告が出ている。今回は見合わせることにした」（大村知事）

愛知県国際課によりますと、大村知事は4月上旬にカタール・クウェート・アラブ首長国連邦・サウジアラビアの中東4カ国を訪問し、各国の政府高官とアジア・アジアパラ大会に関して意見交換する予定でした。

一方、愛知県に本社を置くトヨタ自動車は、3月末までに日本国内の工場で生産する車のうち、中東向けに輸出している車種の生産を約2万台減らすことが分かりました。

トヨタは2025年、1カ月あたり約3万台を日本から中東向けに輸出していて、今回の対応で中東向けの生産の大部分を止めることになります。