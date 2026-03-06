ÄêÈÖ¡Ö¥°¥ìー¥«ー¥Ç¡×¤³¤¦Ãå¤Æ¡ª¡ÚGU¡ÛÂç¿Í¤¬¿¿»÷¤·¤¿¤¤♡¡Ö¥·¥ã¥ì¸«¤¨¥³ー¥Ç¡×
Íî¤ÁÃå¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥°¥ìー¡£¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ê¤éÃ¦¤®Ãå¤·¤ä¤¹¤¯¡¢µ¤²¹ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤½ÕÀè¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤éÃå¤Þ¤ï¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥°¥ìー¥«ー¥Ç¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¥·¥ã¥ì¸«¤¨¥³ー¥Ç¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¼¤Ò¿¿»÷¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥Ö¥ëー¥·¥ã¥Ä¤ò½Å¤Í¤ÆÀ¶·é´¶¤ò¥×¥é¥¹
¡ÚGU¡Û¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥é¥¤¥¯¥Ë¥Ã¥È¥É¥ë¥Þ¥ó¥¹¥êー¥Ö¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥é¥¤¥¯¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Î¥°¥ìー¥«ー¥Ç¤Ï¡¢Ãå¤³¤Ê¤·Êý¼¡Âè¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¤¤ì¤¤¤á¤Ë¤â¿¶¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£Âç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Ê¤é¡¢¥·¥ã¥Ä¤ò½Å¤Í¤ÆÀ¶·é´¶¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ëー¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¥·¥ã¥Ä¤òÂçÃÀ¤ËÇÁ¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Õ¤é¤·¤¤ÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¥Õ¥ì¥¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥¸ー¥ó¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥³ー¥Ç¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥íー¥¹¥«ー¥È¤Ç¾åÉÊ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ
°ìËç¤Ç¤Ï¥·¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥°¥ìー¥«ー¥Ç¤â¡¢Í¥¤·¤¤¥Ö¥ëー¤Î¥·¥¢ーT¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë¡£¤½¤Î²¼¤Ë¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥·¥¢ーT¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Çò·Ï¤Î¥¹¥«ー¥È¹ç¤ï¤»¤Ç¤â¥³ー¥Ç¤ò¤¦¤Þ¤¯°ú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¹õ¥Öー¥Ä¤Ç¤Þ¤È¤á¤ì¤Ð¡¢¹¥¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÊÂç¿Í¥³ー¥Ç¤¬´°À®¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§Anne.M