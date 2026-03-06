メ～テレ（名古屋テレビ）

1996年に発売され、大ブームを巻き起こした「たまごっち」。

今も若い世代を中心に人気は衰えていません。その歴史と魅力が詰まった「大たまごっち展」が6日から名古屋で始まりました。

「たまごっちの画面の中に入って世界感を味わえるイベント。初日の前売り券は完売と、大人気です」（木岡真理奈アナ）

名古屋・栄のPARCOに現れたのは、たまごっちの世界。

その名も「大たまごっち展」です。

1996年にバンダイから発売された「たまごっち」。

携帯型端末の中でタマゴから育てたキャラクターをおとなになるまでお世話する「育成ゲーム」です。

メ～テレに残る映像にも、たまごっちを求める長～い列が。

当時の女子高生を中心に大ブームを起こし、国内外で社会現象を巻き起こしました。

たまごっちから見える世界を再現

あれから30年。

「たまごっち」誕生からの歩みを振り返るファン待望の記念展が、名古屋で始まりました。

会場を訪れた「飼い主」たちからは――。

「小さい頃からたまごっちが大好きで、SNSで見て行きたいと思った」（来場者）

「小さい頃に買ってもらってやっていた。最新機種のたまごっちパラダイスで育てているうちに、いろんなキャラクターに愛着がわいてくる」（来場者）

会場のゲートをくぐった先にあるのは「窓の部屋」。

「たまごっち」たちから見えていた世界を年代順に再現したといいます。

そしてその奥には――。

「たまごっち」の暮らしをのぞけるエリア。

キャラクターによって好みの家具やアイテムはさまざま。それぞれの個性を感じます。

天国に旅立った「たまごっち」たちも…

さらに先に進むと雰囲気が一変！

「死んじゃったたまごっちのスペースですね」（木岡アナ）

そこには天使の輪をつけた「たまごっち」たち。

天国に旅立った「たまごっち」たちのお部屋です。

壁一面には「寿命」「愛情不足」「おかしの食べ過ぎ」などそれぞれの事情が――。

飼い主として思い当たることはありませんか？

「娘が小学生のときのたまごっちで、帰ってきたら死んでいた」（来場者）

「うんちをためすぎても、死んじゃうので…」（来場者）

時代によってアップデート

30年にわたり愛され続ける「たまごっち」。

3つのボタンでお世話する基本は変わりませんが、赤外線通信や画面のカラー化、腕時計型など、時代によって見た目も機能もアップデートされてきました。

さらに、時代に合わせた「たまごっち」の生活スタイルの変化も。

「2021年の機種では、食事をデリバリーする機能を取り入れて、実際の世界ではやっている仕組みをたまごっちの世界にも導入した」（バンダイ 橋本実希子さん）

そして最後の展示スペースには――。

「歴代のたまごっちが並んでいます。このあたりを持っていた気がします。それぞれの世代で見たことのあるたまごっちが絶対みつかりますね」（木岡アナ）

他にも関連グッズや制作過程などを展示した場所など、その歴史をあますことなく楽しめる会場となっています。

2025年7月末時点で、全世界で累計1億個を出荷している「たまごっち」。

来場者たちからも、思いがあふれます。

「大々的になるとは思っていなくて、きょうはうれしいのと懐かしい」（来場者）

「歴代ずっと集めているので、いま再ブームになってまた光を浴びてくれているなと」（来場者）

「大たまごっち展」は4月5日までで、前売り券はローソンチケットから購入できます。だいぶ売れているということで、事前にチケットを買っていくことがおすすめです。

たまごっち30年の歴史

「たまごっち」のブームと歴史を振り返ります。

1996年に発売され、その後、日本中で爆発的なブームとなり、名古屋でも百貨店に500人の大行列ができました。

第2次ブームで赤外線通信を搭載。友達と一緒に遊んだり、プレゼントを交換したりできるように。

第3次ブームで画面がカラーに。たまごっちの世界に彩りがプラスされました。その後、腕時計形も登場しました。

いまが第4次ブーム。最新のたまごっちはダイヤルがあり、宇宙旅行をしたり、たまごっちの細胞を見て治療ができるということです。