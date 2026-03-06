プロ野球ファーム・中地区のハヤテベンチャーズ静岡の赤堀元之監督（５５）らが６日、静岡市役所を表敬訪問した。リーグ開幕のＤｅＮＡ戦（１４日１３時半開始・ちゅ〜るスタジアム清水）に向けて難波喬司市長にあいさつした。

冒頭、池田省吾社長は「年末年始は色々、お騒がせしてすいません。無事解決しまして、ハヤテベンチャーズ静岡で２６年シーズンはやっていきます」と、命名権を巡る騒動を謝罪した。また、ファームは今季、２リーグ制から１リーグの３地区制に移行。ハヤテは巨人や中日と中地区に属し、「主に在京チームとの試合が増えるので、外からのお客さんも来てくれると思う。少しでも静岡での盛り上げにつなげていければと思いますので、応援をよろしくお願いします」と話した。

３シーズン目の指揮を執る赤堀監督は現在のチーム状況に触れ、「いい状態で来ている。これまで以上に勝利に向けて頑張っていきたい」と抱負を口にした。選手を代表して出席した元ＤｅＮＡで、新主将の倉本寿彦内野手（３５）は、「１、２年目に土台を作って、３年目の今年が大事。勝つために行動し、勝つためにプレーし、みなさんにそんな姿を見せられるようにチーム全体でやっていきたい」と決意表明した。

参入した２シーズンは、ウエスタン・リーグでダントツ最下位に終わったチームに難波市長がエール。「県外から試合を見に来てくれるのは楽しみだけど、チームが勝ってくれないと応援しても、『うーん』、ということになるので」と、もっと静岡のファンに勝利を見せて欲しいと要望した。「（ファンの）推しの選手も増えているのは、皆さんの地道な活動だと思う。我々も、応援していくので、ますます盛り上げて欲しい」と、サポートを約束した。