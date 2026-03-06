元テレビ東京で、現在中国の大学院に留学中の池谷実悠アナウンサーが7日までに、自身のインスタグラムを更新。本場のワンホン（中国で絶大な影響力を持つインフルエンサーの総称）メイクを体験し、「一度妖怪に変わってから人間に戻る」姿を動画でアップした。



【写真】だ、誰だ!?顔全体白塗りで「一旦化け物」になった池谷実悠

池谷アナは「最近の流行りで、開封で友達がプレゼントしてくれた」と中国の宮廷風スタイルをで、中華風のゴージャスな髪飾り姿を披露した。だがその圧倒的美の“完成形”に至るまでは「開始５秒でぬりかべにされる」と眉も唇も真っ白に塗られた姿を披露。その姿に「笑いをこらえる友達と無理やり自分を納得させる私」と諦めきったような表情に。立体メイクで目の周囲を赤く塗られ「殴打された人のコスプレ」に。まるでキョンシーのような姿に「一度化け物になることが必須」と遠い目に。途中経過が絶望的だったことから「あまりの不安にキョムるわたし 絶望」と目から光を失うほど。



一度は「地獄行きを覚悟」も、眉毛をきっちりと描き、つけまつげで化けたことで「人間に戻っていきます」とホッとした様子。アイラインと涙袋、さらにリップをぬり完成。ベアトップの漢服風の衣装で、ゴージャス美女ができあがった。



フォロワーも「お化粧の過程が最高」「こんな妖怪いたような」と楽しんでいた。



池谷アナは2019年テレビ東京に入社。出演していた「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」で同期との差を嘆くなど、ぶっちゃけキャラとして脚光を浴びた。同番組内で「会社員もしていて俳優さんもしている男性」との結婚を発表。24年9月に退職し、中国に留学。その後結婚相手とのオーダーメイドのチャイナ服を着用した結婚式の様子をインスタグラムでアップ。お相手が小野翔平であることを明かしていた。



（よろず～ニュース編集部）