

自家製ソーセージのHOTDOG

ハローアリーナでしか味わえない！限定グルメが集結する注目のお店たち

3月7日、8日にあなぶきアリーナ香川で開催される「ハローアリーナ」。隣接するサンポート高松の多目的広場には、音楽ライブとともに楽しめる「フェス飯」として、地元の絶品グルメが大集結します。

今回は特に注目の2店舗を紹介します。

粗挽きソーセージが織りなす肉汁の魔法

高松市塩上町に2025年11月にオープンした「サラエル」は、スパイスカレーとホットドッグで話題を集めるお店です。店内に入ると、心地よいスパイスが香ってきます。

2026年のハローアリーナについて店主は、「肉を結構大きめにひいたソーセージに特注のパン、それと合わせて、最後にキャベツのザワークラウトをトッピングしたホットドッグでやろうと思ってます」と説明します。

試食したレポーターは「本当にお肉が濃厚」と絶賛。「大きめに粗挽きしてるから、お肉の食感がちゃんとあり、そこから溢れる肉汁をパンが吸ってくれる」という店主の説明通り、「ホットドッグの概念を覆す」ほどの仕上がり。

白みそが隠し味の絶品カルダモンレモンチキンカレー

もう一つの注目メニューは、定番のカルダモンレモンチキンカレー。ヨーグルトとココナッツのベースに、塩麹で漬け込んだチキンを焼き上げて入れています。

特筆すべきは、使用するスパイスがカルダモンとブラックペッパーの2種類のみという潔さです。

店主は「結構シンプルなスパイスの使い方。あとはココナッツミルクのベースにヨーグルトとか、アクセントに白みそを入れている」と意外な隠し味も明かしました。

アイスとフィナンシェの『冷や熱感』が新体験

JR高松駅直結の商業施設「高松オルネ」内にある「パスレル」は、香川県産小麦「さぬきの夢」を使ったフィナンシェの専門店です。外はカリッと、中はもっちりふわっとした食感で、口いっぱいにバターの芳醇な香りが広がります。

今回のハローアリーナでは、「アイスdeフィナンシェ」という斬新な限定商品を3種類提供します。

一番人気のプレーンフィナンシェにバニラアイス、そしてアールグレイフィナンシェのラスクをまぶした組み合わせは、「あったかいフィナンシェと冷たいアイスで『冷や熱感』を楽しんでいただきたい」とのコンセプトで作られています。

期間限定メニューが復活

特に注目なのが、2月の期間限定商品だった「ナッティショコラフィナンシェ」とバニラアイスの組み合わせ。いろいろなナッツがチョコレートフィナンシェの上にのっている大人気の商品がイベントに合わせて特別に復活します。

試食したレポーターも「ほんのりビターなカカオの味がちょっと大人っぽくていい。何よりやっぱり甘すぎない。アイスと合わせてちょうどいい」と絶賛しました。

さらに「紅茶好きのためのアイスdeフィナンシェ」は、アールグレイフィナンシェとバニラアイスを合わせ、アールグレイの茶葉をトッピングしています。アールグレイの華やかな香りがしっかりと感じられる香り豊かな仕上がりになっています。

音楽とグルメが融合する特別な2日間…。ここでしか味わえない限定メニューもイベントを盛り上げます。