6日午後、JR博多駅近くにある15階建てのホテルで火災がありました。多くの宿泊客などが、建物の外に避難しました。



■東まどか記者

「ホテルの前では今、宿泊客などに避難するよう呼びかけています。かなり焦げ臭く、煙のようなものが立ちこめています。」



消防によりますと、6日午後4時前、福岡市博多区博多駅前の宿泊施設で「中2階のちゅう房から火が出た。煙が充満している」と関係者から119番通報がありました。





現場は、JR博多駅近くにある15階建ての宿泊施設「ANAクラウンプラザホテル福岡」です。少なくとも2人がケガをしているということです。■避難した人「部屋にいたのですが、焦げくさい臭いがしてきて何かなと思って見ていたら、避難してくださいと放送がかかりました。」「明日、友人の結婚式で来たのですが、煙が上がってきて逃げてくださいと。」「火事という人がいたからびっくりして外に逃げてきた。」火の勢いは収まりましたが、消火活動は続いています。警察は、宿泊客と従業員を避難誘導しています。また、ホテル前の道路が一時、通行止めとなりました。消防から先ほど入った情報によりますと、ケガをしたのは40代の男性と10代の女性で、いずれも病院に搬送されています。