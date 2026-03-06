〈「賃金の低い企業にいつまでもぶら下がっても…」物価研究の第一人者が語る、今後10年「インフレの時代」で生じる日本の“急激な変化”〉から続く

インフレは日本経済にとって「前向きな変化」だと語るのは、『インフレの時代』（中公新書）を上梓した東京大学名誉教授の渡辺努氏。しかし、その一方で氏が強く警戒するのは、インフレがもたらす「光と影」の影の部分だ。賃金格差の拡大、企業の淘汰、そして地方経済の疲弊--。

【動画を見る】「デフレ期は“賃上げなし”の平等だったが…」東大名誉教授が警鐘を鳴らす、「格差拡大」と「企業淘汰」を避けられない「インフレ第2ステージ」の影

文藝春秋PLUSの番組で渡辺氏は、アメリカのような分断社会を避けるため、政治が果たすべき役割について語った。（全2回の2回目／はじめから読む）

（初出：「文藝春秋PLUS」2026年2月18日配信）

インフレの結果生じる「格差拡大」

インフレによって価格メカニズムが機能し始めると、賃金や企業業績に「メリハリ」がつく。一見すると健全な変化だが、渡辺氏はその裏側に潜むリスクを指摘する。

「メリハリが効くというのは、確かにいいことです。しかし、当然その裏側があります」

好調な企業は賃金を上げ、優秀な人材を集める。しかし、そうでない企業からは人材が流出し、経営が立ち行かなくなる。実際、人手不足や賃上げができないことを理由に、廃業やM&Aを選ぶ企業が増えているという。

「人が移動しやすい状態では、被雇用者にとって企業が淘汰されることのデメリットは、終身雇用が当然だったかつてほど大きくない。ある企業がなくなっても、違う企業に移っていけるからです」

しかし、問題は残る。地方のある地域では、その企業が地域経済を支えてきた場合もある。そうした企業を「芳しくないから」といって簡単に淘汰することはできない。

「急に潰れてしまうのではなく、ゆっくりと進行するようなサポートをするなど、政策的に対応しなければいけない部分が出てくる」

デフレ期は「みんな賃上げなし」の平等

渡辺氏が懸念するもう一つの問題は、労働者間の格差拡大だ。30年に及ぶデフレ期には、賃金がほとんど上がらなかった。しかし、それは裏を返せば「みんな平等だった」ということでもある。

「今までのデフレ期は、みんなが“賃上げなし”で来たので、平等でもあった。格差が広がる余地はそれほどありませんでした」



渡辺努氏

しかし、インフレによって賃金が上がり始めると、状況は一変する。上がる人はしっかり上がるが、そうでない人との差は開いていく。

「みんな一緒に上がるのが理想ではありますが、残念ながらそうはならない。上がる方はしっかり上がるけれども、そうでない方との差は開いていく」

渡辺氏は、アメリカやヨーロッパで賃金格差が拡大し、トランプ政権のような政治的分断を生んだ例を挙げる。日本も、賃金格差が広がることで同じ道をたどるリスクがあるというのだ。

アメリカの「失敗」に学べ

渡辺氏は、アメリカが陥った分断社会を日本が避けるためには、政治の力が不可欠だと強調する。

「アメリカはインフレが進む中、中国をはじめとする外国に対して完全に国を開いた。いろんな商品がどんどん外から入ってきて、アメリカ国内で商品を作っていた人たちは仕事を失った。それがトランプ支持者を生む背景になった」

日本はアメリカほど極端なことはしてこなかった。その結果、経済は停滞したが、雇用は守られた。しかし、今後インフレが進む中で、方向性としては同じような課題に直面する可能性がある。

「あまりにもデフレを長くやりすぎてしまって、今はそこから変革しようとしている。アメリカほどのことはないにしても、同じようなことが今後日本にも起きる。だからこそ、あちらの失敗をよく見て、そうならないようにすることが非常に大事です」

インフレ下では政治の役割が変わる

渡辺氏は2022年から現在までのインフレを「第一ステージ」、これから10年を「第二ステージ」と位置づける。第二ステージでは、価格メカニズムが機能し、経済が活性化する。しかし、それは同時に格差拡大や企業淘汰を伴う。だからこそ、政治の役割が重要になる。

「賃金の格差があまり開かないようにする、あるいは賃上げの流れに乗れなかった人たちに対して、何かの形で手当てをする。これまでは必要なかったような格差対策を、政治は対応しなければいけない」

渡辺氏は、今後10年は「今までとは違う形で政治、あるいは政府の役割が出てくる」と語る。企業の淘汰をゆっくり進めるための支援、賃金格差を緩和するための再分配政策--。こうした取り組みなくして、インフレのもたらす「前向きな変化」は、社会の分断を招く結果に終わってしまう。

（「文春オンライン」編集部）