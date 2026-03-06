〈「お母さんは火事で…」44人が死亡「歌舞伎町ビル火災」後の“壮絶な25年”「あんな場所にいたほうが悪い」と誹謗中傷も…〉から続く

2001年、新宿歌舞伎町の雑居ビルで火災が発生。44人が亡くなった。警視庁は放火の疑いがあるとみて捜査したが、今も犯人は特定されてない。未曾有の大火災から25年となる中、NHK総合テレビで夜10時から放送中の「未解決事件」File.13では「新宿歌舞伎町ビル火災」に迫った（2月28日放送）。

【画像】「お母さんは火事で死んじゃったんだよ」娘を育てながら歌舞伎町で働き、ビル火災で亡くなった千帆さんの姿

取材班は、火災後のビル内部の映像を入手。当時、現場に入った消防隊員や火災学者、事件を追った捜査員たちから様々な証言を得ることができたという。事件の捜査を阻んだものは何だったのか。（取材・文：NHK「未解決事件」取材班／全2回の2回目、前編から続く）



放火犯は今も特定されていない（写真はイメージ） ©NHK

謎に包まれた出火原因

夢を追いかけ働いていた若者や、たまたま仕事の息抜きに遊びに来ていた社会人など、44人もの命を奪い、戦後の火災史に刻まれた歌舞伎町ビル火災。しかし、これだけ多くの犠牲を出しながら、その出火原因はいまだ特定されていない。私たちは、当時の捜査幹部や出火原因の究明にあたった関係者をリストアップし、話を聞くことにした。

しかし、事件から25年という歳月が私たちの前に立ちはだかった。事件当時の捜査一課長や、捜査の核心を知るとみられた幹部や刑事たちはすでに亡くなっていた。ようやく居所を探し当て、話を聞きに行っても、高齢で体調を崩していて話をできる状態ではない、という方も少なくなかった。

それでも、複数の捜査関係者が断片的な記憶を掘り起こし、取材に応じてくれた。

「あの事件は難しかった……」

取材に応じた元幹部や捜査員たちは、口々に、火災捜査の難しさについて語り出した。

火災直後、出火元や原因の究明を専門とする捜査一課・火災班の捜査員たちや科学捜査研究所の研究員、鑑識、消防や火災学者などが現場に入り、出火原因の究明に当たった。膨大な燃え殻と灰の山の中から、わずかな手がかりを見つけ出そうと、全身を灰まみれにしながら手箒で一つ一つ丁寧に選別する過酷な作業。漏電の痕跡を示すショート痕は、直径わずか数ミリと極めて小さい。見落とせば、その後の捜査を左右する。絶対に手がかりを見落とさないという気概を持って多くの捜査員が出火原因の特定に挑むという。

しかし、そんな彼らでさえ、歌舞伎町ビル火災の出火原因の究明は困難を極めた。見えてきたのは、可能性を一つ一つ潰していく捜査の難しさと、それを最後まで潰しきれない限界だった。

最も激しく燃えていたのは、3階の階段周辺。ビルの各店舗がゴミや備品を階段に置くことが常態化しており、そこが燃え広がったことが被害を拡大させた。しかし、この階段にはふだん火元となるものはなかった。ガソリンや灯油を撒いた痕跡である油性反応も検出されなかった。

一方で、出火原因となりうる可能性はいくつか残されていた。まず、4階飲食店から、1階入り口の電気看板まで延長ケーブルが階段を這うようにして引かれており、その周辺で漏電の痕跡を示すショート痕がいくつか見つかった。さらに、3階エレベーターホールに設置されていたガスメーターは、ガス管から外れて地面に落ちた状態で発見された。漏電やガス漏れによる出火の可能性がまず疑われた。

しかし、ショート痕の多くは火災の熱によって引き起こされる二次的なものとみられ、現場の焼け具合から否定された。さらに、階段室に爆発の痕跡はなく、ガス漏れの可能性も否定。燃焼実験の結果、ガスメーターは火災の熱によって、配管が溶けて脱落した可能性が濃厚とされた。

捜査を惑わせた1本のタバコ

残された可能性は、何者かによる放火か、過失による失火だった。3階の階段には1本のタバコの吸い殻が残されており、これが捜査を難しくしたと、当時の捜査幹部は語った。

警察が燃焼実験を行い、タバコによる失火で激しい火災が起こりうるか調べたところ、タバコの火が激しく燃え広がるまでには約40分を要することがわかった。歌舞伎町ビル火災では、わずか10分ほどの間に激しく燃え広がっていることから、タバコによる出火の可能性は低いとみられたのだ。しかし、タバコが落ちた部分に燃えやすい素材がある場合などには、短時間で燃え広がる可能性もあり、完全には否定できなかったという。

ある捜査員は、「過ちによる失火なのか、誰かが故意につけた放火なのか、そこをしっかり判断しないと、その後の捜査は間違った方向に進んでいく。ここを間違えるわけにはいかない。だから、断定できない場合には、正直に断定できないと報告せざるをえない」と唇をかみしめながら語った。

「放火の可能性が高い」という結論が下されたのに…

警察と消防の調べの結果、最終的に「放火の可能性が高い」という結論が下された。

捜査のバトンは、警視庁捜査一課の殺人事件担当の刑事たちに渡っていく。しかし、ここでも火災ならではの難しさが立ちはだかった。

「あの事件は、（捜査の）武器がなかった」

ある元捜査幹部はじっと遠くを見つめ、あの火災について振り返った。現場の証拠は火炎で焼き尽くされており、指紋や足跡も消火活動の放水によって流されてしまう。

「救助と消火活動が最優先なのは当然なのだが、現場はどんどん壊れていく」

そんなジレンマがあるというのだ。さらに、通常の殺人事件と違い、マッチやライターがあれば火を付けられる放火事件には、基本的に凶器が存在しない。そのため、凶器の入手ルートからの捜査もできない。また、放火犯は、基本的に誰かが見ている場所では火を付けない。おのずと目撃証言も限られてくる。

捜査員の間では、「殺し3年、アカ8年」という言葉があるという。殺し＝殺人事件の捜査は、3年ほどで基本が身につくが、アカ＝火災捜査はきちんと見立てを立てられるようになるまで8年は経験と鍛錬が必要という意味らしい。ある捜査幹部は、悔しそうにこう語った。

「火災捜査は、証拠を積み上げて通常逮捕するのが難しいという意識が捜査員たちの間にある。現行犯逮捕するしかないと。しかし、それでは愉快犯による連続放火は捕まっても、それ以外は捕まらないということになる。それでいいのか、という思いがある」

「犯人が見つかったら『どういう気持ちで生きてたの？』って聞けたら…」

その後、捜査線上には、現場からやけどを負いながら立ち去った人物や、現場ビル関係者や周辺の店舗経営者など、複数の人物が浮上したものの、いずれも有力な手がかりはなく、捜査は行き詰まっていった。ある捜査員は、「われわれにも責任がある。遺族の方や亡くなった被害者に報告ができなかった。真実がどこにあるのか、その真実を明らかにできなかったというつらさがある」と語った。

なぜ家族を失わなければならなかったのか。今回、取材で話を聞くことができた遺族の方々からは、誰が火をつけたのか、動機は何だったのか、今でも知りたいという声が多く聞かれた。

「犯人が見つかったら、ひと言、『どういう気持ちで生きてたの？』って聞けたらいいなって思っている。それがなかったらね、何のために私、生きてるんだろうと思う」（2人の娘を火災で亡くした植田安子さん）

歌舞伎町ビル火災は、現住建造物等放火罪はすでに時効となったものの、2010年に重大犯罪の時効が撤廃されたことによって、殺人事件としての捜査は今も続けられている。

