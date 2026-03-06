奥平大兼、NHK金田一シリーズ『悪魔の手毬唄』出演 吉岡秀隆演じる金田一と関わる重要人物に
俳優の奥平大兼が、NHKの金田一耕助シリーズ第5弾となるドラマ『悪魔の手毬唄』に出演することが6日、発表された。主人公・金田一耕助を吉岡秀隆が演じる同作で、奥平は岡山・鬼首村の温泉宿「亀の湯」の長男・青池歌名雄を演じる。村で起きる連続殺人事件に関わる重要人物として物語に登場する。
【写真】共演する吉田美月喜
同作は、横溝正史の同名小説を原作とした本格ミステリー。岡山を訪れた金田一耕助が、鬼首村の温泉宿「亀の湯」に滞在するところから物語が始まる。村では23年前に殺人事件が起きており、その因縁が残るなか、村出身の人気歌手が里帰りしたことをきっかけに若い女性たちが次々と殺される事件が発生。遺体には不気味な装飾が施され、村に伝わる古い手毬唄の歌詞になぞらえた連続殺人であることが明らかになる。過去の因縁や隠された血縁関係、復讐心が複雑に絡み合うなか、金田一が事件の真相へ迫っていく。
奥平が演じる青池歌名雄は、鬼首村の温泉宿「亀の湯」の長男で青年団の中心的存在。眉目秀麗な青年で、村出身の人気歌手・別所千恵子の里帰りに合わせて仲間と同窓会を開こうとする人物だ。村が歓迎ムードに包まれるなか、やがて起きる連続殺人事件に深く関わっていく役どころとなる。
出演にあたり奥平は「今回、『悪魔の手毬唄』にて青池歌名雄役を演じさせていただきました。このような歴史ある作品に携わることができ光栄に思っております。長年の金田一シリーズのファンの方も、初めて見る方も楽しめる作品になっております。ぜひご覧ください」とコメントしている。
共演には吉岡、宮沢りえのほか、出口夏希、吉田美月喜、和田聰宏、奥菜恵、清水美砂、西田尚美、浅野忠信、笹野高史、西岡徳馬、白石加代子、小市慢太郎らが名を連ねる。脚本は小林靖子、演出は吉田照幸が担当する。
前後編あわせて約3時間の長編作品として制作。岡山・鬼首村を舞台に、過去の因縁や隠された血縁関係、復讐心が複雑に絡み合う連続殺人事件の真相に、吉岡演じる金田一耕助が迫る。放送はBSプレミアム4Kで【前編】3月14日後9：00〜10：29、【後編】3月21日後9：00〜10：29を予定しており、11月以降にNHKBSでの放送も予定している。
