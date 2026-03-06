¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û2026WBC ½é¿Ø¤«¤é¡ª2Âç²ñÏ¢Â³À¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¿¼¤¯¡ª¾Ü¤·¤¯¡ª
Âç²ñÎò»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë2ÅÙÌÜ¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£º£Âç²ñ¤Î½é¿Ø¤Ï6Æü¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤È¤Î°ìÀï¡Ê»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤Ï5Æü¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¤Îº£Âç²ñ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥²¡¼¥à¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹õÀ±È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ËÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÁê¼ê¤Ë¤â¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤ÇÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤ß¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤òÉ®Æ¬¤Ë²áµîºÇÂ¿8¿Í¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤òÍÊ¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âç²ñ¤Î½éÀï¡£¤É¤ó¤ÊÂÇ½ç¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ìîµå³¦ºÇÂç¤Îº×Åµ¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ù¡£
ÃÏ¾åÇÈÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î·ãÆ®¤ò¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Þ¤Ç¡¢¤É¤³¤è¤ê¤â¿¼¤¯¡¢¾Ü¤·¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¾ÜÊó¡Ù
ÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢Ìîµå¤ò°¦¤¹¤ë¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¡£
³«Ëë2Ï¢Àï¤Î¸å¡¢7Æü(ÅÚ)¡¦8Æü(Æü)¤ÎÄ«¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÇMC¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤Î¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¢¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡¢ÀîÅçÌÀ(óÊÎÛ)¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇMC¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹(¥³¥ó¥Ó¤Ï·É¾ÎÎ¬)¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÅÏÊÕ¸¬¤µ¤ó¡ÊNetflix 2026 ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ë¤â¥¢¥á¥ê¥«¥é¥¦¥ó¥ÉÆÍÆþ¸å¤Ï¸½ÃÏ¤«¤éÃæ·Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Âè2²óÂç²ñÍ¥¾¡´ÆÆÄ¤Î¸¶Ã¤ÆÁ¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ½¸·ë¡£
¡Ú´ÆÆÄÌÜÀþ¡Û¡ÚÂÇ¼ÔÌÜÀþ¡Û¡ÚÅê¼êÌÜÀþ¡Û¤«¤é¡¢¾¡Éé¤òÊ¬¤±¤¿1µå¡¢1¥×¥ì¡¼¤ò¤É¤³¤è¤ê¤â¿¼¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹ ¡£
»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÉÌ©Ãå±ÇÁü¤â¸ø³«Í½Äê¤Ç¡¢Ãæ·Ñ¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤"»ø¤¿¤Á¤Î¿¿¼Â"¡¢Î¢Â¦¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¾ÜÊó¡Ù
3·î7Æü(ÅÚ) 8:25-9:25
¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óvs¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¡×
3·î8Æü(Æü) 9:25-10:25
¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óvs´Ú¹ñ¡×
3·î9Æü(·î) 22:00-23:00
¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óvs¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡×
3·î11Æü(¿å) 19:00-21:00
¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óvs¥Á¥§¥³¡õÅìµþ¥é¥¦¥ó¥É¿¶¤êÊÖ¤ê¡×
3·î15Æü(Æü) 18:00-18:55
¡Ö½à¡¹·è¾¡¡×
3·î17Æü(²Ð) 22:00-23:00
¡Ö½à·è¾¡¡×
3·î18Æü(¿å)19:00-20:00
¡Ö·è¾¡¡×
¢¨ÃÏ¾åÇÈ¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¸å¡¢Netflix¤Ç¤âÇÛ¿®
¢¨TVer¤Ë¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¡¦¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¢¨