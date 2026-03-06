『今日好き』大型イベント“青春祭”で使えるファンサボードが「ファミマプリント」に登場 卒業編参加メンバーのブロマイドも
ABEMAは、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズにおいて、ファミリーマートが展開する「ファミマプリント」にて、5日よりオリジナルアイテムの販売を開始した。
【写真】美男美女ぞろい！『卒業編2026』参加メンバー
『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。昨年7月放送の『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、これまでに放送した『今日好き』全シリーズにおいて、週間視聴者数および番組総視聴者数の最高記録を更新したほか、2016年のABEMA開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録を更新するなど話題を呼んでいる。
2月16日からは、『今日、好きになりました。卒業編2026』の放送をスタート。高校卒業を控える高校3年生を含む、番組史上最多の13人の現役高校生たちが、アラブ首長国の中心都市であるドバイを舞台に3泊4日の恋の旅に向かう。
「ファミマプリント」とは、全国のファミリーマート店内のマルチコピー機にてアイテムをプリントすることができる機能。今回、『今日好き』のオリジナルアイテムがプリントできるようになった。
第一弾として「青春祭2026 by 今日、好きになりました。」（以下、「青春祭2026」）オリジナルデザインのフリーボードと、『今日、好きになりました。卒業編2026』参加メンバーのブロマイドを販売。「青春祭2026」は、26日に開催する『今日好き』の大型イベント。40人を超える『今日好き』メンバーの参加が決定しており、イベントでしか見ることのできない特別企画を多数実施する。
「青春祭2026」の会場にこのフリーボードも持ち込み、思いを込めたメッセージで『今日好き』メンバーへアピールするなど、イベントに活用できる。また、ブロマイドは『今日、好きになりました。卒業編2026』に参加している男子メンバーと女子メンバーそれぞれの集合ショット。『今日、好きになりました。卒業編2026』本編では見ることのできない衣装に身を包んだ『今日好き』メンバーの貴重なショットを楽しめる。
第一弾を皮切りに、今後も「ファミマプリント」を活用し『今日好き』オリジナルアイテムの販売を予定している。
