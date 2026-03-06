〈「エプスタイン文書に名前がなければ…」“島”で少女を囲って性的虐待、有名セレブも次々と…“エプスタイン事件”にアメリカ人が戦慄する「本当の理由」〉から続く

資産家のジェフリー・エプスタイン元被告（2019年死亡）が、未成年の少女達に金銭を払い、性行為の相手をさせていたとしてセックス・トラフィッキング（＝性的人身売買）で起訴された事件。エプスタインは世界的な著名人たちにも少女を“斡旋”していたのではないかとされ、2026年1月30日に捜査資料、通称「エプスタイン・ファイル」の一部が新たに公開されると、波紋は世界中に広がっている。

【実際の写真】地元民から「ペドフィリア（小児性愛）島」と呼ばれていた、エプスタイン所有の“島”の様子。エプスタインの“最後の恋人”など、写真をすべて見る（全20枚）

今のアメリカの状況は。謎に包まれたエプスタインの生涯とは？ 在米ライターの堂本かおる氏が寄稿した。（全2回の1回目／続きを読む）

◇◇◇

2月28日、アメリカとイスラエルが共同でイランへの攻撃を開始した。2時間後、米国戦争省はこの攻撃を「OPERATION EPIC FURY」（壮大な怒りの作戦）と称するポストをした。多くのアメリカ人が、いや、今回も「ジェフリー・エプスタイン作戦」、もしくは「エプスタイン・ファイル作戦」だろうと、皮肉とともに茶化した。

同じことは今年1月3日に米軍がベネズエラに侵攻し、時の大統領ニコラス・マドゥロを拘束した際にも起こった。あの時の作戦名は「Operation Absolute Resolve」（絶対的な解決作戦）だった。

トランプ大統領が論争的な発言や政策を行うたびに、「エプスタイン・ファイルから世論の目をそらすために、わざとやっている」とする声が上がるのだ。



ドナルド・トランプ氏がジェフリー・エプスタインと並んで写る、撮影日不明の写真（米司法省が公開している「エプスタイン・ライブラリー」より）

「トランプと元少女の記録が消えている」

特に今回は、公開されているエプスタイン・ファイルから「当時13〜15歳だったとする女性が、エプスタインとトランプの両方から性的暴行を受けたと訴えた記録が消えている」とする報道（※）が2月24日になされたばかりだった。

※「当時13〜15歳だったとされる女性が、トランプ氏から性的虐待を受けたと2019年に訴えたことに関連する資料の一部を公表されていない」旨を米公共ラジオ（NPR）が発見。FBIは告発者と4度の面談を行い、要約とメモを作成した。だが、米司法省によって開示されたデータベース「エプスタイン・ライブラリー」には、主にエプスタイン元被告に対する女性の告発に焦点を当てた要約1点しか掲載されておらず、NPRが調べたところ、残りの要約3点と付随のメモ（計50ページ以上）が公開されていなかったという。米誌ニューヨークタイムズとケーブルテレビ局MS NOWも同様の調査結果を報じている。

翌25日にトランプが行なった一般教書演説は史上最長の1時間48分に及んだが、エプスタイン・ファイルへの言及は一切なかった。

26日、27日に元大統領ビル・クリントン、その妻でオバマ政権下の国務長官であったヒラリー・クリントンがエプスタイン・ファイルに関する証言を行った。これを受けて、「エプスタインと親しかった現大統領のトランプも証言するべきだ」の声が上がっていた。イランへの攻撃が行われたのは、その翌日だった。

さらに相次ぐ著名人たちの辞職

そうこうしている間にもエプスタイン・ファイルに名があることで辞職、逮捕、入院など、何らかの動きを見せる関係者が相次いでいる。

●米国

・ピーター・アティア（医師）：CBSニュースの寄稿者としての職を辞任

・ボブ・ケリー（ネブラスカ州選出の元上院議員）：クリーンエネルギー新興企業の取締役を辞任

・リチャード・アクセル（ノーベル賞受賞科学者）：コロンビア大学ザッカーマン心脳行動研究所の共同所長を辞任

●ノルウェー

・ボルゲ・ブレンデ：世界経済フォーラム（WEF）のCEO兼会長を辞任

・トービョルン・ヤーグランド：ノルウェーの元首相、ノルウェー・ノーベル委員会の委員長。エプスタイン・ファイルの内容により汚職罪で起訴され、2週間後に入院

●英国

・ピーター・マンデルソン：駐米英国大使を解任。公務上の不正行為の疑いで英国警察が逮捕

・チャールズ国王：バッキンガム宮殿に保管されている弟アンドルー・マウントバッテン=ウィンザー（アンドルー元王子）に関するすべての記録への警察のアクセスを許可

ニューヨークタイムズはウェブサイトに「エプスタイン・ファイルの余波を受けた者たち」（See Who Has Faced Fallout From the Epstein Files）と題したページを作っており、ここに顔写真付きで掲載される著名人の数が増え続けている。3月1日時点では、外交関連10名、経済界7名、学会7名、米国政界2名、法曹界2名の計28名となっている。このリストに含まれている唯一の日本人が、元MIT教授、現千葉工業大学長の伊藤穰一だ。

日本の政界や学会を疑問視する記事も

伊藤に関しては、これもニューヨークタイムズが2月末に詳細な記事を掲載した。『エプスタインの側近が日本でキャリアの再生を果たした経緯』（How a Close Associate of Epstein’s Found Career Redemption in Japan）には、「高市早苗首相とその側近が推進する政府の取り組み」である“グローバル・スタートアップ・キャンパス構想（GSCI）”を率いるのが伊藤であること、MITを含む他国の大学は伊藤の関与ゆえにGSCIから距離を置いていることが記されている。

記事には伊藤が2013〜14年にかけて「エプスタイン島」を複数回訪れた、もしくは訪れる計画を持ったなど、伊藤とエプスタインの親密な交流が記されている。しかし、記事全体としては伊藤本人よりも、伊藤の過去を追及せず登用し続ける日本の政界、学会、さらには広報業界の体質を問う痛烈なトーンとなっている。

この記事が掲載された同日、千葉工業大の学生がオンラインの署名活動を開始した。「千葉工業大学 学長 伊藤穰一氏の騒動について、第三者を交えた再調査の実施を要望します」と題したもので、合計2万筆近くが集まっている（3月5日現在）。

「恐ろしい行為を目撃したことは一度も…」

こうした事態を受けてか、伊藤は3月3日に自身のXで声明文を発表した。声明には、エプスタインの「自宅を訪問」したのはMITの資金調達が目的だったとある。加えて「明らかになっているような恐ろしい行為を目撃したり、その証拠を認識したりしたことは一度もなかった」「そうした事実を認識していたならば、間違いなく一切の関係を断っていた」と、犯罪行為への関与を否定。

エプスタインについては「2009年に服役を終えて一般社会に復帰し、米国大学の研究者を支援していた」としているが、その罪状が18歳未満に対する売春勧誘であったことは書かれていない。大学という教育機関への寄付を、未成年への性犯罪者から受け取ることをどう考えていたのだろうか。

いずれにせよ、この声明でGSCIについては3月末で任期満了であり、大学の「学長職に専念するため」、デジタル庁のデジタル社会構想も同日に退任するとしている。これにより日本政府は伊藤への聞き取りを中止すると発表した。

「エプスタイン島」で行われていたこと

1月30日にエプスタイン・ファイルの約半量、300万枚の文書が公開された。米国の大手メディアは多人数のジャーナリストによる文書の解析／解読チームを編成している。AIを使って文書を解析するが、不明瞭な点と点をつないで文書の内容を確実に解き明かすのは人間の手によるとしている。したがって公開から1カ月経った今もごく一部しか内容を解き切れておらず、新たなリポートが日々公開されている。

3月2日付のニューヨークタイムズの記事は、エプスタインが複数の医師をコネクションによって使い、エプスタインが虐待していた少女や若い女性たちに整形手術、歯科治療、性病治療（エプスタインも含む）などをさせていたことを明かしている。

ある女性が「エプスタイン島」でATV（四輪バギー）車から落ちて額に大ケガをした際にはエプスタインが医師を自宅に呼び、ダイニングテーブルの上に女性を寝かせて35針縫ったとあり、施術中の写真も公開されている。こうした治療の中には医師としての倫理規定を超えたものがあるとされ、実名報道されている医師たちの中からも辞職者が出る可能性がある。

10年間にわたって交際していた「元恋人」医師の名前も…

そうした医師たちの中に驚くべき名があった。ニューヨークの大病院、マウント・サイナイ病院に現在も勤務するエヴァ・デュビン医師だ。デュビン医師の旧姓はエヴァ・アンダーソンといい、エプスタインが1980年代に10年間にわたって付き合っていた恋人だ。デュビンは単なる勤務医ではなく、マウント・サイナイ病院の理事であり、同病院内にあるデュビン乳がんセンターの創設者でもある。

謎に包まれたエプスタインの生涯

エプスタイン・ファイルが公開される前から、各メディアはエプスタインの謎に包まれた生涯を解き明かそうとしてきた。労働者階級の家庭に生まれた青年が、大学を中退しながら有名私立校の教師になったこと、そこから投資銀行に転職したこと、その職を辞して“フリーランサー”となった後、どのようにして億万長者となったのか？

そうした記事を丹念に読み込むと、エプスタインは10代の少女たちを虐待しながら、折々に成人女性とも付き合っていたことが浮かび上がってくる。（文中敬称略。つづく）

〈「1億ドルの遺産を彼女に」児童売春で起訴、“島”で行っていた行為は…エプスタイン元被告が関係をもった“謎多き恋人たち”〉へ続く

（堂本 かおる）