「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・第２日」（６日、琉球ＧＣ＝パー７２）

新女王が進化を見せつけた。佐久間朱莉（２３）＝大東建託＝が怒濤（どとう）のラッシュをかけ、１０バーディー、ノーボギー、コースレコードに並ぶ６２というビッグスコアをたたき出した。通算１１アンダーとし、単独首位に立った。

インから出た佐久間は１０番をパー。そして１１番パー５はバンカーから残り２７ヤードの第３打を２メートルにつけて、この日最初のバーディーを奪った。

この大会は「オフにやってきたことがどれだけできるかを試す試合」と位置づけていた佐久間。そのオフには「バンカーからの練習をよくやってきたので」と言い、２７ヤードの距離があっても「スピンが入らないと奥にいってしまう」という状況からチャンスにつけたバーディーは、取り組みが証明された「一番うれしかった」ホールとなった。

これで気分も上がる。１２番でもバーディー。前半の上がり３ホールは３連続。ハーフターン後も３番から３連続と、終わってみれば１０個の量産となった。

「風が穏やかで、フィーリングよくプレーできた」とは言うが、自己ベスト６３を更新するプレーは進化に他ならない。

さらに２日間、３６ホール、ノーボギー。３日目の２番までボギーがなければ、開幕からの連続ボギーフリーホールが３８となり１８年の李知姫に並ぶツアー２位、７番まで続ければ９９年の具玉姫の４３ホールに並ぶ。

「ボギーは、いつかは来るけどしっかりバーディーを取っていければ」と佐久間。オフの取り組みを試すという「ワクワクした気持ちは変えずに」と、残り２日間も進化した女王らしく走り抜ける。