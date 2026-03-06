〈「トランプと13〜15歳少女の記録が消された」→イラン攻撃は「世間の目をそらすため」と… エプスタイン事件に揺れる米国の“リアルな反応”《日本政府への言及も》〉から続く

エプスタイン・ファイルが公開される前から、各メディアはジェフリー・エプスタインの謎に包まれた生涯を解き明かそうとしてきた。労働者階級の家庭に生まれた青年が、大学を中退しながら有名私立校の教師になったこと、そこから投資銀行に転職したこと、その職を辞して“フリーランサー”となった後、どのようにして億万長者となったのか？

【画像】エプスタインの交際相手とされる女性たち。地元民から「ペドフィリア（小児性愛）島」と呼ばれていた、エプスタイン所有の“島”の様子など写真をすべて見る（全19枚）

そうした記事を丹念に読み込むと、エプスタインは10代の少女たちを虐待しながら、折々に成人女性とも付き合っていたことが浮かび上がってくる。



2025年12月18日、米下院監視委員会の民主党議員らが新たに公開した写真。ジェフリー・エプスタインの隣には、顔が編集された女性の姿が ©AFP=時事

エプスタインの恋人であっただけでなく、エプスタインのために少女たちをリクルート、グルーミングし、現在は懲役20年の刑を受けて収監中のギレーヌ・マクスウェルを除くと、エプスタインが最も長く付き合った相手はエヴァ・アンダーソン（現エヴァ・デュビン医師）だと思われる。

モデルで元ミス・スウェーデンのエヴァ・アンダーソン（1961年生まれ）は渡米後、1980年代初めから1990年代初めまでの約10年間をエプスタインと共に過ごしている。エプスタインは1953年生まれであり、交際期間、エヴァは20〜30歳、エプスタインは27〜37歳ほどであったはずだ。当時、エプスタインと親しかった者たちは、エプスタインはエヴァに夢中であり、エヴァを「生涯の恋人」（Love of my life）と呼んでいたと証言している。

しかし、エヴァとの交際中にもエプスタインは他の成人女性とも関係を持っていた。そのうちの一人が、スペイン人の女優、アナ・オブレゴンだ。オブレゴンは1955年生まれ、当時は20代後半だった。

エプスタインはエヴァと約10年間付き合った後、1990年頃に別れ、その後にマクスウェル（1961年生まれ）と知り合っている。当時、エプスタインは37歳、マクスウェルは29歳前後だった計算になる。

エプスタインの少女たちへの性的虐待はマクスウェルが少女のリクルートを始めてから加速したように見える。しかし今、エプスタイン・ファイルから「無くなった」とされる文書は、1980年代に当時13歳の少女がエプスタインとトランプから性的暴行を受けたという内容だ。この時期、エプスタインは「生涯の恋人」エヴァ・アンダーソンと付き合っていた。

1億ドルの遺産が渡る「最後のガールフレンド」

エプスタイン・ファイルには、エプスタインの遺書とも言える「1953信託」が含まれている。

エプスタインは2019年7月に2度目の逮捕をされ、約1カ月後に留置所の中で死亡した。死因は自殺とされている。死のわずか2日前、エプスタインは遺書を書き換えていた。

「1953信託」では当時、総額6億3000万ドルと評価されていた資産のうち、1億ドルを当時の恋人、カリーナ・シュリアックに残すとしている。加えて33カラットのダイアモンドの指輪を贈り、マンハッタンの邸宅、パリのアパート、ニューメキシコの牧場、米領バージン諸島の2つの私有島もシュリアックに相続させるとある（フロリダ州パームビーチの邸宅は2021年に解体）。

信託には約40名の相続人の名があり、その中で最大の額を受け取る遺産相続人となっているのがシュリアックだ。続いてエプスタインの個人弁護士に5000万ドル、個人会計士に2500万ドル。マクスウェルには1000万ドル、エプスタインの弟、マーク・エプスタインにも1000万ドルとなっている。

エプスタインのコネで大学に入学

エプスタインとシュリアックがどのように知り合ったかは不明だが、エプスタインはシュリアックをコロンビア大学に入学させている。2012年、ベラルーシ国立医科大学で学んでいたベラルーシ国籍のシュリアック（当時22歳）はニューヨークにあるコロンビア大学の歯学部に入学申請をしたが、不合格になった。それを知ったエプスタインは自身のコネクションを使い、かつ多額の寄付金をコロンビア大学に納め、シュリアックを入学させている。高額な学費もエプスタインが支払っている。

後年、寄付金を受け取ったことにより歯学部の学長など6名がコロンビア大から解雇されているが、シュリアックは卒業し、歯科医の資格を得ている。

シュリアックは現在36歳とされており、エプスタインが死亡した2019年には29歳だったことになる。エプスタインはシュリアックに結婚を前提に33カラットのダイヤの指輪を贈り、死の前夜、留置所からの電話で最後に会話した相手もシュリアックだったと伝えられている。

なお、遺産の評価額は死亡時の6億3000万ドルから今ではかなり下がっており、かつエプスタインへの訴訟や債権者との交渉が続いている。シュリアックを含む全相続人は、全てが片付くまで遺産を受け取れない。

いずれにせよ、エプスタインは「1953信託」にサバイバー（※）への補償金支払いを一切、記していない。

※サバイバー：エプスタインによる虐待の被害を受けた元少女たちは、成人した今、自らを「犠牲者」とは呼ばず、「サバイバー（生き残った者）」と呼び、この問題について声を上げている。

前述のエプスタインの個人弁護士と会計士はエプスタインの死後に賠償基金を設立し、サバイバーたちに計1億2100万ドルを支払っている。

遺産を相続させようとしていた意外な相手は…

エプスタインが自らの死の直前である2019年8月に「1953信託」を作成するまでは、逮捕半年前の同年1月に作成した「2019信託」が有効だった。そこで最大の遺産相続人となっていたのはセリーナ・デュビン。かつてエプスタインの恋人だったエヴァ・アンダーソン（現エヴァ・デュビン医師）の娘だ。

エヴァはエプスタインと別れた後、ヘッジファンド界の億万長者グレン・デュビンと結婚し、3人の子供をもうけている。その中の一人がセリーナだ。エヴァはエプスタインと別れて結婚した後もエプスタインと親しく付き合い、エプスタインから勤務先の病院への多額の寄付を受け取ることもしている。また、セリーナもエプスタインを「おじさん」と呼んで慕い、エプスタインはセリーナを実の姪っ子であるかのように可愛がっていたことが、エプスタイン・ファイルからうかがえる。

後にセリーナはハーバード大学に進んで医師となり、現在は母親と同じマウント・サイナイ病院に勤務している。

なぜ「元恋人の娘」が最大相続人だったのか

セリーナの名は新たな「1953信託」にはないが、セリーナと母親のエヴァは、セリーナが最初の信託の最大相続人であったことは知らされていなかったし、今後、どんな経緯となろうともエプスタインの遺産は一切受け取らないとしている。

父親が億万長者、母親も自身も医師であるセリーナはエプスタインの遺産を必要としないだろう。しかし最初の信託では最大相続人、書き直した信託からは抹消されていたことをどう感じただろうか。

母親のエヴァは、エプスタインが自分と付き合っていた時期に他の女性と浮気していたことを知っていたと思われる。その後、夫との間に生まれた娘が10代となった時、出所後のエプスタインと親族のように付き合わせた理由はなんだったのだろうか。医師となった後、エプスタインに依頼されてエプスタインの「女の子たち」の診療手配を引き受けたのはなぜだろうか。

エプスタインの最後の恋人、カリーナ・シュリアックがエプスタインの手配によってコロンビア大学に入学したのは2012年。エプスタインが最初の逮捕をされ、形式だけだったとはいえ、18カ月の懲役刑を終えた後だった。エプスタインは出所後も少女や女性たちへの性的虐待を続けていた。シュリアックはそれをどう考えていたのだろうか。

関係者たちにモラルはあったのか？

1月30日に公開された300万点を超える文書のうち、メディアが検証を終えたのは、わずか2〜3％とも言われている。今後、何年間も次々と新たな事実が公表されていくだろう。それに伴い、社会的な地位を失う有力者の数も増えるのだろう。

未成年や女性への性的虐待は言うまでもなく、情報漏えいや不正な金銭の授受も違法行為であり、さらなる逮捕者も出るだろう。一方、違法行為は行なっておらず、しかしエプスタインの2008年の初回の逮捕以後もなんらかの形でエプスタインとの関わりを続けた者たちは、そのモラルが問われる。

そういった者たちに、そもそもモラルはあったのだろうか。エプスタインは確かに“モンスター”だったが、モンスターと知っていながら人脈と資金を求めて寄生した者たちもまたモンスターなのだ。

著名人たちが辞任する理由とは

英語には「bad apple」（傷んだリンゴ）というフレーズがある。昔、リンゴは樽に入れて保存されていた。どの樽にも大抵1個は傷んだリンゴがあり、それが周囲のリンゴをも腐らせる。そこから職場、学校、家族など、どんな場にも一人は風紀を乱すものがいることを指す。しかし、bad appleは往々にして、悪いのはその一人だけであり、その人物さえ取り除けば、まともな環境に戻るとする詭弁として使われる。つまり「運悪く」見つかった者だけを追放し、場の安泰を図るのである。

今、多くの有力者が辞任を強いられているのは、その力学ゆえではないだろうか。エプスタイン・ファイルによって腐食が露見した者より、さらに腐食している大物が、自身の腐食を社会から隠すためではないだろうか。（文中敬称略）

（堂本 かおる）