2025年の「百日せき」の患者数は、前年の31倍となる3985人に上ったことが県のまとめで分かりました。



県が6日に発表した2025年の県感染症情報年報によりますと、2025年1月から12月までに医療機関から届けのあった感染症の患者4515人のうち約9割にあたる3985人が「百日せき」で、前年の2024年と比べ31.3倍、2023年との比較では137.4倍に増加していたことが分かりました。





「百日せき」は全国的にも感染の拡大がみられた2025年。新潟県でも過去数年と比較して顕著な増加となり、特に子どもを中心に地域で感染が広がったとみられています。県は定期予防接種の確実な実施や啓発に継続して取り組んでいくとしています。またインフルエンザは、今シーズンは流行が早く、2024年シーズンより5週早く去年11月13日に注意報が発令され、その後、警報に切り替わるなど感染が広がりました。その後は、いったん警報が解除されましたが、ことし2月19日に今シーズン2度目の「警報」が発令され、3月6日現在、継続中です。新型コロナウイルスは直近3年のなかで患者数は多くはなかったものの2025年はピークが複数回現れピーク時期が直近の年とは違う傾向で、季節性の変化が複雑になっているとしています。県はこれから春休みや新年度を迎える時期となり、人の動きが活発になることから、手洗いやうがい、マスクの着用など基本的な感染対策を呼び掛けています。