心をととのえ、深呼吸できる日常を脱する旅へ

550年の歴史を誇る寺の敷地内にあり、かつての研修道場が宿として蘇っている。館内は民藝の家具や器に囲まれ、まさに泊まれる民藝館。

『善徳寺杜人舎』独特なアーチを描く、印象的な唐破風造の門が出迎えてくれる。庭には樹齢400年の大木がそびえ立ち、ゆったりと風に揺れている

夕食はなく、代わりに地元で愛される飲食店を紹介する仕掛けで、これもまた旅の楽しみを広げてくれる。早朝には寺の勤行に参加できるのも興味深い。

信仰厚いこの土地の空気に身をゆだね、静かに心の浄化を図りたい。

『善徳寺杜人舎』朝食の塗りのお膳も雰囲気がいい

城端『善徳寺杜人舎』

［店名］『善徳寺杜人舎』

［住所］富山県南砺市城端405別院善徳寺

［電話］0763-77-3732

［交通］JR西日本城端駅から徒歩約10分

