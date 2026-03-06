大野雄二が完全プロデュースするLupintic All Starsが、ビルボードライブ東京公演を5月30日に開催する。

（関連：大野雄二、“音”に託したジャズへの思いーー『LET'S FALL IN JAZZ』公演レポート）

『ルパン三世』ミュージック生みの親である大野雄二率いる本家本元“ルパンバンド”であるLupintic All Stars。今年は“Lupintic”名義でのライブ活動、Yuji Ohno & Lupintic Five結成から20年、Lupintic Six結成10年という節目を迎え、さらには大野の85歳のバースデー当日のオンステージとなる。

今回、大野自身の登壇はないものの、国内屈指の実力派プレイヤー陣が、色褪せることのないルパンサウンドをダイナミックかつスリリングに披露する。

また、約20年にわたり大野の音楽を支えてきたサックス 鈴木央紹の想いを受け継ぎ、ピアノとサックスを自在に操るマルチプレイヤー 石井ひなたが新たに参加。歩みを止めず、現在進行形で奏でられる、最新のルパンミュージックを味わえる公演となる。

チケットは3月12日よりClub BBL会員／法人会員先行が開始。3月19日より一般発売がスタートする。

（文＝リアルサウンド編集部）