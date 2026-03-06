Marlinが、ニューシングル「Don’t Let Him Go」をリリースした。

本作は、関係が崩れてしまう前の“分かれ道”で、自分自身と向き合うことの大切さを描いたソウルフルな一曲。不安や迷いを美化せず、愛を守るために変わる覚悟と、その切実な感情を率直に表現している。

ライブ感のあるベースラインと、空気を満たすようなパッドが楽曲の土台を支え、R&B、ポップ、ファンクが自然に溶け合ったグルーヴ主導のサウンドが広がる。Marlinと同じくスイス拠点のGabigaがプロデュースを手がけ、推進力のあるビートと表情豊かなボーカルが、楽曲全体に高い緊張感をもたらしている。Marlinならではのソウルフルでエレガントな存在感があり、大胆さと親密さを併せ持つ仕上がりとなっている。

本作はMarlinの率直な感情とエネルギーがまっすぐに表れた一曲であり、ソウルフルな温かさの中に切迫した感情を宿した、愛が人を甘やかすものではなく前に進ませる力になり得ることを描いた楽曲だ。

（文＝リアルサウンド編集部）