エティハド航空は、アブダビ発着の運航再開路線を追加した。

限定されたスケジュール便として、アブダビとアーメダバード、アディスアベバ、アムステルダム、アテネ、アトランタ、バンコク、バルセロナ、北京、ベンガルール、ボストン、ブリュッセル、カイロ、カサブランカ、チェンマイ、シカゴ、コロンボ、コペンハーゲン、デリー、デンパサール、デブリン、デュッセルドルフ、フランクフルト、ジュネーブ、ハノイ、香港、ハイデラバード、イスラマバード、イスタンブール、ジャカルタ、ジェッダ、カラチ、コーチ、コルカタ、コジコード、クラビ、クアラルンプール、ラホール、ロンドン/ヒースロー、マドリード、マレ、マンチェスター、マニラ、メディナ、メルボルン、ミラノ/マルペンサ、モスクワ/シェレメーチエヴォ、ミュンヘン、ムンバイ、マスカット、ナイロビ、ニューヨーク/ジョン・F・ケネディ、パリ、プノンペン、プーケット、プラハ、リヤド、ローマ、ソウル/仁川、セーシェル、シンガポール、サンクトペテルブルク、シドニー、台北、ティルチラパッリ、東京、トロント、ウィーン、ワルシャワ、ワシントン、チューリッヒを結ぶ路線を、3月19日にかけて運航する。

すでに予約済みの人は、運航便に振り替えが行われる。利用者には、エティハド航空から直接連絡を受け取った場合、もしくは運航便への確定予約がある場合を除き、空港へ向かわないよう求めている。