春の前に。声優・茅野愛衣がスタッフと過ごしたパーティといただいたお土産やプレゼントたち

本誌『おとなの週末』で連載している、声優・茅野愛衣さんの「コヨイのカヤノ」。そのコラムを補完する内容をWebで展開しています。第44回目の今回は、春の前に茅野さんが楽しんだパーティや、いただきものやお土産のお話です。

2026年4月スタートの番組スタッフで“ぷちクリスマスパーティ”

街の様子も、そこに咲く花たちも、そしてお酒に合わせたい料理たちもすっかり春めいてきましたね。今回は、春まだ遠しだったクリスマスや番組スタッフの方とのパーティの様子、お土産にプレゼントまで！ をお届けします。

左から『かかん』の「よだれ鶏のタレ」「黒酢ダレ」「かかんの水餃子」「坦々ソース マイルド」

まずは『かかん』のお取り寄せから。デザインのかわいさだけじゃなく、お味もよき！ なのでぜひ試してみてほしい！ ソースたちはいろんなお料理の味変にも使えるので便利ですよ。

『魔法の姉妹ルルットリリィ』のぷちクリスマスパーティより。オードブル

『魔法の姉妹ルルットリリィ』のぷちクリスマスパーティより。カップティラミス

2026年４月から始まるアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』（あずき役で出演）。そのアフレコ時の休憩中にぷちクリスマスパーティが開催されました。スタッフのみなさまに感謝です。かわいいオードブルとカップティラミス。幸せなお味……！

『魔法の姉妹ルルットリリィ』のディレクターさんがまさかのサンタ姿に！

ディレクターさんのサンタ姿にキャスト一同、大興奮でした（笑）。

『大口屋（おおぐちや）』の「餡麩三喜羅（あんぷさんきら）」

名古屋駅に行ったらつい買っちゃいます……「麩饅頭」。こし餡が上品で、ふにょっとした食感がたまらなくよき！ みなさんはこの駅に行ったらこれを絶対に買う！ っていうお土産ありますか？ ちなみに『冴えカノ』の丸戸史明先生から現場への差し入れでいただいて、それ以来、お気に入りのお菓子です！

いただきもののルレクチェ

秩父市の観光課のN氏のお友達から送っていただいた「ルレクチェ」。クリーミーで高貴なお味……オシャレなお酒といただきたくなる洋梨です。

『サタプラ』のメインスタッフとのお食事会

土曜日の朝にオンエアされている『サタプラ』でコーナーナレーションを担当させていただいているのですが、メインスタッフのみなさまとこれからよろしくお願いいします！ と言うことで、おいしい会を開いていただきました。

テレビ番組『サタプラ』のメインスタッフのみなさんとの食事会より その１

テレビ番組『サタプラ』のメインスタッフのみなさんとの食事会より その２

テレビ番組『サタプラ』のメインスタッフのみなさんとの食事会より その３

テレビ番組『サタプラ』のメインスタッフのみなさんとの食事会より その４

テレビ番組『サタプラ』のメインスタッフのみなさんとの食事会より その５

日本酒が進んで進んで困っちゃう和食コース。もちろんビールをチェイサーに楽しみました（笑）。

みんなで乾杯〜〜！

乾杯〜〜！ グルメコーナーでは『おとなの週末』の方も出演されていたりして、なんだかご縁を感じます。

茅野愛衣（かやの・あい）／9月13日生まれ。代表作に『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』（めんま役）など多数。この秋はアニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』（岡田ユリコ役）、『永久のユウグレ』（王真樹トワサ役）のほか、映画『鬼滅の刃 無限城編』（胡蝶カナエ役）にも出演中！

