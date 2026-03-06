多摩電子工業は、折りたたみ式ソーラー充電器「TSK130K」を発売した。価格は9800円。

同製品は、単結晶シリコンパネルを3枚採用し、USB出力でスマートフォンを最大12Wで充電できるほか、約30WのDC出力で同社のポータブル電源を直接充電することができる。なお、発電能力は天候などに影響される。

重量は約880gで、折りたたんでコンパクトに持ち運べるほか、テントなどに引っかけるフック穴や、ケーブルを収納できるポケットも備わっている。

これにより、キャンプや停電などの電源の確保が難しい環境下において、太陽光を電力に変換し、スマートフォンやポータブル電源の充電が可能になる。

公式ストアのほか、家電量販店やホームセンターなどでも販売される。

項目 内容 ソーラーパネル 単結晶シリコン × 3枚 最大出力 30W 変換効率 最大23% USB-A出力 5V / 2.4A（最大） DC出力 12～22V / 1.6A（最大） 動作保証温度 0～40℃ 展開サイズ 約305 × 665 × 35 mm 収納サイズ 約305 × 225 × 55 mm 重量 約880g 付属品 DCケーブル（長さ約1.0m）