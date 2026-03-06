「玲奈を殺め、コンクリート詰めにしたことを悪く思う」叔父に懲役12年求刑　６歳女児死亡から18年も気付かれなかった「普通ではない日常」　今月１３日に判決【女児コンクリ詰め遺体遺棄事件】

コンクリート詰めの遺体で見つかった６歳の女の子。裁判で明らかになったのは１８年も気付かれなかった普通ではない日常でした。



去年２月、大阪府八尾市の長屋で衣装ケースの中から、コンクリート詰めにされた岩本玲奈さん（当時６）の遺体が見つかりました。



逮捕されたのは叔父の飯森憲幸被告（４２）です。



（飯森憲幸被告）「怒りのコントロールができなかった。（玲奈さんは）つらかっただろうし、痛かったと思う」





２０００年に八尾市で生まれた玲奈さん。父親がいない中で母親や祖父らと暮らしていましたが、玲奈さんが４歳だった頃、母親が家を出ていなくなります。その後、祖父も玲奈さんの面倒をみられなくなったため、２００６年、母親の異母きょうだいの飯森被告にひきとられました。ですが、そのわずか３か月後、仏壇のお供え物を食べたことに腹を立てた飯森被告に暴行され、死亡したとみられています。その後、コンクリート詰めにされ、１８年もの間気付かれませんでした。３月６日の論告で検察側は…（検察官）「玲奈ちゃんは自ら身を守ることもできず、助けようとしてくれる大人もいない状況の中で、なすすべなく暴行を受け続けた。たった６歳で尊い命を失うとともに、未来を奪われた」そのうえで懲役１２年を求刑しました。飯森被告は最後の意見陳述で「玲奈をあやめ、コンクリート詰めにしたことを悪く思う。罪を償い、玲奈のことを思い忘れず生きていきたい」と話しました。判決は３月１３日に言い渡されます。