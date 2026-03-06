【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に共通する2文字は？「空の旅」がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、カタカナで表記されることが多い外来語を中心としたラインアップです。普段何気なく口にしている言葉をひらがなにして、空欄にぴたっとはまる2文字を導き出してください。
□□こん
□□ろび
るーむう□□
□□ぽーと
ヒント：空の玄関口や、快適な室温を保つための家電を思い浮かべてみてください
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
今回の言葉は、えあこん（エアコン）、えあろび（エアロビ）、るーむうえあ（ルームウェア）、えあぽーと（エアポート）の4つでした。英語の「Air（空気・空中）」に由来する外来語が共通のキーワードとなっています。すべて外来語ですが、略称として定着している「エアコン」や「エアロビ」、言葉の最後に来る「ルームウェア」など、パズルとしての難易度は絶妙だったのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
