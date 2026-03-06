日本最古の現存『チンチン電車』が2億円かけ修繕　１８９５年運行開始の路面電車「京都電気鉄道電車」クラファン活用し当時の姿を忠実に復元　京都・平安神宮

日本最古の「チンチン電車」が、キレイに生まれ変わりました。



平安神宮でお披露目されたのは、現存する日本最古の「路面電車」の車両です。当時のままの色やデザインが忠実に修繕されました。



１８９５年、日本初の路面電車として運行を開始した「京都電気鉄道電車」。最盛期の路線の長さは約７０ｋｍ。



京都市民からは「チンチン電車」の愛称で親しまれ、引退後は同じ１８９５年に創建された「平安神宮」が譲り受けて、敷地内に展示されていました。





ところが、長年の雨や風などによる老朽化が深刻でした。そこで、去年２月に始まったのが車両の修繕です。より多くの人の目に入るように平安神宮の正面に移して修繕が進められていました。そして３月６日、修繕工事が終了。費用は約２億円かかり、その一部はクラウドファンディングで集められました。剥がれていた塗装は塗り替えられ、深みのある緑色に。破れて落ちてしまったつり革は、新しく取り替えられました。（平安神宮 鷲尾隆久宮司）「そもそも文化財を修復することがなかなか前例がない。すごくきれいになって、復元されたという感じで喜びもひとしおです」４月から一般公開される予定で、自由に見学ができます。