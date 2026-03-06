「どーも じゃねぇだろ」NHK広報アカ、職員逮捕を受け声明出す「アカウント名が全然反省してなさそうで」
NHKの経営広報公式X（旧Twitter）アカウント「どーも、NHK」は3月6日に投稿を更新。5日に自社の職員が逮捕されたことを受け、声明を発表しました。
【投稿】職員逮捕に声明出す
PDFへのリンクも掲載され、報道局スポーツセンターに所属する逮捕された人物の実名も書かれています。
コメントでは、「またですか？」「ポストの内容とアカウント名のバランスの悪さよ」「どーも、NHK じゃなくて すいません、NHK にしよか」「定期的ですね」「卑劣やな」「アカウント名が全然反省してなさそうで」「どーも じゃねぇだろ」「本当にこれが公共放送で大丈夫ですか？」など、厳しい声が上がりました。
「本当にこれが公共放送で大丈夫ですか？」「職員の逮捕について」と題し、「1月4日、東京都渋谷区内で、通行中の女性にわいせつな行為をしたとして不同意性交等の疑いで、NHKの職員が、昨日（5日）、逮捕されました」と報告した同アカウント。「誠に遺憾であり、被害にあわれた方、視聴者の皆さまに深くお詫び申し上げます。厳正に対処します」と、謝罪しています。
