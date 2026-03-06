NHKの経営広報公式Xアカウント「どーも、NHK」は3月6日に投稿を更新。自社の職員が逮捕されたことに言及しました。（サムネイル画像出典：「どーも、NHK」公式Xより）

NHKの経営広報公式X（旧Twitter）アカウント「どーも、NHK」は3月6日に投稿を更新。5日に自社の職員が逮捕されたことを受け、声明を発表しました。

「本当にこれが公共放送で大丈夫ですか？」

「職員の逮捕について」と題し、「1月4日、東京都渋谷区内で、通行中の女性にわいせつな行為をしたとして不同意性交等の疑いで、NHKの職員が、昨日（5日）、逮捕されました」と報告した同アカウント。「誠に遺憾であり、被害にあわれた方、視聴者の皆さまに深くお詫び申し上げます。厳正に対処します」と、謝罪しています。

PDFへのリンクも掲載され、報道局スポーツセンターに所属する逮捕された人物の実名も書かれています。

コメントでは、「またですか？」「ポストの内容とアカウント名のバランスの悪さよ」「どーも、NHK　じゃなくて　すいません、NHK　にしよか」「定期的ですね」「卑劣やな」「アカウント名が全然反省してなさそうで」「どーも　じゃねぇだろ」「本当にこれが公共放送で大丈夫ですか？」など、厳しい声が上がりました。

普段は同テレビ局の番組などについて発信している同アカウント。5日には「週刊みなさまの声」とつづり、視聴者から寄せられたコメントなどを掲載しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてください。(文:橋酒 瑛麗瑠)